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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوقى غريب يكشف عوامل تمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار

منتخب مصر
منتخب مصر

كشف  شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن عوامل تمكن منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش من الفوز على نظيره منتخب كوت ديفوار.

 

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش إلى دور الـ 16 بعد تحقيق انتصارين أمام منتخبي غينيا بيساو والسودان والخسارة أمام نظيره منتخب نيجيريا.

 

قال شوقي غريب عبر تصريحات تليفزيونية: منتخب الفراعنة قادرون على تخطى مباراة كوت ديفوار في المباراة المقرر لها السادسة مساء الأربعاء المقبل فى دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، حيث نمتلك فريق قوى من العناصر أصحاب الخبرات.

 

وتابع: جميع مواجهات منتخب مصر وكوت ديفوار يتم الحديث قبل اللقاء بقوة المنافس ولكن شخصية وعزيمة اللاعبين المصريين تحسم الفوز للفراعنة والصعود الى دور الثمانية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

 

وأشار شوقى غريب أن منتخب مصر يمتلك لاعبين كبار على مستوى العالم حيث يتواجد محمد صلاح ضمن أفضل ثلاث لاعبين على مستوى العالم ومحمد الشناوى أفضل حارس في الأولمبياد وأفريقيا وأفضل اللاعبين الدوليين.

 

قرعة تصفيات المونديال

ويقيم غدا الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك في تمام الساعة 5 عصرا.

 

ويأتي في التصنيف الأول كل من: السنغال، الجزائر، تونس، نيجيريا، المغرب.


وفي التصنيف الثاني: مصر، غانا، مالي، الكونغو، الكاميرون.

 

الجدير بالذكر أنه تم الاستقرار سابقا على إقامة مباراة الذهاب على أرض الفريق من التصنيف الثاني، ومباراة العودة على فريق التصنيف الأول.

 

ومن المقرر أن يتم إقامة التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، خلال فترة التوقف الدولي في مارس 2022، حيث سيكون هذا هو أول توقف دولي بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

 

واستطاعت مصر الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية، وذلك بعد ان احتلت المركز الأول للمجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، ولكن التصنيف الشهري للفيفا جعل مصر في المركز 45 على العالم والسادس إفريقيا، لتأتي مصر في التصنيف الثاني.

 

ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر ،  تزامنا  مع قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 المقامة غدا في تمام الساعة 5 عصرا.

 

وتصدر هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر # قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”

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