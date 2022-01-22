هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر يتصدر الترند.. ومغردون: أفريقيا للأبطال

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر ، تزامنا مع قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 المقامة غدا في تمام الساعة 5 عصرا.

وتصدر هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر # قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال كالاتي:

يقيم غدا الاتحاد الافريقي لكرة القدم، قرعة المرحلة النهائية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، وذلك في تمام الساعة 5 عصرا.

ويأتي في التصنيف الأول كل من: السنغال، الجزائر، تونس، نيجيريا، المغرب.

وفي التصنيف الثاني: مصر، غانا، مالي، الكونغو، الكاميرون.

الجدير بالذكر أنه تم الاستقرار سابقا على إقامة مباراة الذهاب على أرض الفريق من التصنيف الثاني، ومباراة العودة على فريق التصنيف الأول.

ومن المقرر أن يتم إقامة التصفيات الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، خلال فترة التوقف الدولي في مارس 2022، حيث سيكون هذا هو اول توقف دولي بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

واستطاعت مصر الوصول إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات الافريقية، وذلك بعد ان احتلت المركز الأول للمجموعة السادسة برصيد 14 نقطة، ولكن التصنيف الشهري للفيفا جعل مصر في المركز 45 على العالم والسادس إفريقيا، لتأتي مصر في التصنيف الثاني.