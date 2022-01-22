عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10/ 6 .. منتخب مصر يتفوق على كوت ديفوار فى أمم إفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يخوض منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مواجهة مرتقبة يوم الأربعاء المقبل فى إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

 

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار إلى دور ال، 16 بـ كان 2021 بعد الفوز على منتخبي غينيا بيساو والسودان والخسارة أمام نظيره منتخب نيجيريا.

 

صدى البلد يستعرض تاريخ مواجهات منتخب مصر وكوت ديفوار على مدار مشاركة الفراعنة الكبار والأفيال ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا.

 

والتقي منتخبا مصر وساحل العاج 22 مرة قبل مواجهتهما المنتظرة يوم الأربعاء المقبل في دور الستة عشر لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

 

الفوز كان حليف الفراعنة في عشر مباريات، مقابل ستة انتصارات للافيال وتعادلا ست مرات، وأحرز المنتخب المصري 30 هدفا وسجل العاجيون 26 هدفا، ويحتل حسن الشاذلي صدارة هدافي مصر في هذه المواجهات برصيد 4 أهداف لكل منهما.

 

جاء اللقاء الأول في أمم أفريقيا بالسودان يوم 16 فبراير 1970، وفازت مصر 1/3، وأحرز الشاذلي الأهداف الثلاثة.

 

وفي مصر كانت المواجهة الثانية في أمم أفريقيا يوم 6 مارس 1974، وفاز الفراعنة بهدفين سجلهما الشاذلي وعلى خليل.

 

اللقاء الثالث شهدته نيجيريا في أمم أفريقيا وانتهى بفوز مصر بهدفين مقابل هدف، في 8 مارس 1980، وسجل مختار مختار هدفي مصر.

 

وفي ابيدجان التقى الفريقان للمرة الرابعة في أمم أفريقيا أيضا يوم 7 مارس 1984 وفازت مصر بهدفين لهدف، وسجل طاهر أبو زيد لمصر.

 

اللقاء الخامس بين منتخبي مصر وكوت ديفوار كان وديا في ابيدجان يوم 31 يناير 1984، وفاز الفراعنة بهدف احرزه جمال عبد الحميد.

 

المواجهة السادسة جاءت في أمم أفريقيا بالقاهرة يوم 10 مارس 1986، وفازت مصر بهدفين سجلهما شوقي غريب وجمال عبد الحميد.

 

وفي نيروبي كان اللقاء السابع ضمن دورة الألعاب الإفريقية في 4 أغسطس 1987، وفاز الفراعنة بهدفين لهدف، وسجل جمال عبد الحميد وجمال عبد الحليم لمصر.

 

وحقق الافيال الفوز الأول في أمم أفريقيا بالجزائر، وذلك بثلاثة أهداف لهدف سجله عادل عبد الرحمن في يوم 3 مارس 1990.

 

المواجهة التاسعة كانت فى إطار ودي في ابيدجان يوم 24 يوليو 1992، وفاز الافيال بهدفين دون رد، وبعدها بيومين التقيا مجددا وديا وتعادلا 2/2، وسجل لمصر فوزي جمال و أحمد رمزي.

 

اللقاء الحادي عشر كان في بوركينا فاسو يوم 21 فبراير 1998 في أمم أفريقيا، وتعادلا سلبيا ثم فازت مصر بركلات الترجيح.

 

المواجهة رقم 12 كانت ودية وانتهت بالتعادل السلبي يوم 16 سبتمبر 1998.

 

وفي اللقاء الثالث عشر يوم 15 يناير 2000 فازت ساحل العاج بهدفين دون رد وديا.

 

وجاءت المواجهتان 14 و15 ضمن تصفيات أمم أفريقيا، حيث فاز الفراعنة بهدف ذهابا سجله سيد عبد الحفيظ يوم 2 سبتمبر 2000، وتعادلا ايابا 2/2 في 17 يونيو 2001 وأحرز لمصر أحمد صلاح حسني وإبراهيم سعيد.

 

وفي تصفيات المونديال كان اللقاءان 16 و17، وفاز الافيال ذهابا بالإسكندرية بهدفين مقابل هدف سجله أبو تريكة، في 20 يونيو 2004، وفازوا أيضا في الإياب بهدفين دون رد، يوم 19 يونيو 2005.

 

المواجهتان 18 و19 شهدتهما القاهرة في أمم أفريقيا، الأولى في دور المجموعات يوم 28 يناير 2006، وفاز الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف واحرز لمصر عماد متعب هدفين وأبو تريكة هدفا، وفي النهائى تعادلا سلبا ثم فازت مصر بركلات الترجيح.

اللقاء رقم 20 شهدته باريس وكان وديا في 22 أغسطس 2007 وانتهى بالتعادل السلبي.

 

المواجهة رقم 21 كانت في أمم أفريقيا بغانا يوم 7 فبراير 2008، وفاز الفراعنة بأربعة أهداف لهدف، وسجل لمصر عمرو زكي هدفين وكل من أحمد فتحي وأبو تريكة هدفا.

 

اللقاء الأخير جاء وديا في أبو ظبي يوم 14 يناير 2013، وفاز الافيال بأربعة أهداف مقابل هدفين أحرزهما أبو تريكة ومحمد ناجي جدو.

منتخب مصر كارلوس كيروش كاس امم افريقيا غينيا بيساو منتخب نيجيريا منتخب مصر وكوت ديفوار

موضوعات متعلقة

شوقى غريب يكشف عوامل تمكن منتخب مصر من الفوز على كوت ديفوار

هاشتاج كلنا ورا منتخب مصر يتصدر الترند.. ومغردون: أفريقيا للأبطال

ترشيحاتنا

مصابة بجلطة في المخ: قلت لإبني أرميني في الشارع ومتخربش بيتك مرضيش..فيديو

أشرف قاسم يكشف كواليس زيارة الخطيب ..ويؤكد : رئيس الأهلي أخويا الكبير .. فيديو

بعد حادث الحسكة.. العراق يستنفر لحماية الحدود إثر هروب 20 عنصرا من داعش

دعاء صلاة الاستخارة ووقتها ومعرفة نتيجتها.. كل المعلومات الشرعية الصحيحة

10/ 6 .. منتخب مصر يتفوق على كوت ديفوار فى أمم إفريقيا

السيطرة على حريق داخل محل ترزي بالشرقية.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة بالكابينة.. انقلاب سيارة نقل في النيل من أعلى كوبري فارسكور |شاهد

الموج عالي.. إنذار عاجل من الأرصاد الجوية لمدن البحر المتوسط

آية إذا قرأتها يوم الجمعة سترى تغير الكون لنصرتك.. اغتنمها

الأرصاد تحذر.. شتاء قارس وجو غائم والثلوج تضرب القاهرة والدلتا والساحل الشمالي

أجواء شديدة البرودة وأمطار.. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

بعد توجيه الرئيس السيسي.. التنظيم والإدارة يكشف تفاصيل تعيين 150 ألف مدرس

الأرصاد: انخفاض جديد في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

خبير مشروعات: ارتفاع دخل المواطن إلى 20 ألف جنيه شهريا|قريبا ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دارت حول الأرض بمفردها.. فتاة تحصد لقب أصغر طيار في العالم|صور

الصور الكاملة من حفل إليسا بالتجمع الخامس

«أنا كده خلقتي كده».. 5 نساء و3 كلاب أثروا في حياة الضاحك الباكي نجيب الريحاني

بفستان "بينك" إليسا تطل على جمهور حفلها لدعم مرضى أورام الثدى.. صور

فيديو

فيديو جراف.. نجم تركي شهير يجري عملية تحول جنسي| تعرف عليه

«التموين» تطلق الأوكازيون الشتوى.. والتخفيضات تصل إلى 50 %

المايوه والفستان بدون بطانة.. مواقف وتصريحات وإطلالات رانيا يوسف

على العهد مخلصين.. أغنية من القوات المسلحة للشرطة بمناسبة عيدها الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الألقاب المزيفة

اﻟﻤﺰﻳﺪ