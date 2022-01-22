10/ 6 .. منتخب مصر يتفوق على كوت ديفوار فى أمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مواجهة مرتقبة يوم الأربعاء المقبل فى إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار إلى دور ال، 16 بـ كان 2021 بعد الفوز على منتخبي غينيا بيساو والسودان والخسارة أمام نظيره منتخب نيجيريا.

صدى البلد يستعرض تاريخ مواجهات منتخب مصر وكوت ديفوار على مدار مشاركة الفراعنة الكبار والأفيال ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا .

والتقي منتخبا مصر وساحل العاج 22 مرة قبل مواجهتهما المنتظرة يوم الأربعاء المقبل في دور الستة عشر لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

الفوز كان حليف الفراعنة في عشر مباريات، مقابل ستة انتصارات للافيال وتعادلا ست مرات، وأحرز المنتخب المصري 30 هدفا وسجل العاجيون 26 هدفا، ويحتل حسن الشاذلي صدارة هدافي مصر في هذه المواجهات برصيد 4 أهداف لكل منهما.

جاء اللقاء الأول في أمم أفريقيا بالسودان يوم 16 فبراير 1970، وفازت مصر 1/3، وأحرز الشاذلي الأهداف الثلاثة.

وفي مصر كانت المواجهة الثانية في أمم أفريقيا يوم 6 مارس 1974، وفاز الفراعنة بهدفين سجلهما الشاذلي وعلى خليل.

اللقاء الثالث شهدته نيجيريا في أمم أفريقيا وانتهى بفوز مصر بهدفين مقابل هدف، في 8 مارس 1980، وسجل مختار مختار هدفي مصر.

وفي ابيدجان التقى الفريقان للمرة الرابعة في أمم أفريقيا أيضا يوم 7 مارس 1984 وفازت مصر بهدفين لهدف، وسجل طاهر أبو زيد لمصر.

اللقاء الخامس بين منتخبي مصر وكوت ديفوار كان وديا في ابيدجان يوم 31 يناير 1984، وفاز الفراعنة بهدف احرزه جمال عبد الحميد.

المواجهة السادسة جاءت في أمم أفريقيا بالقاهرة يوم 10 مارس 1986، وفازت مصر بهدفين سجلهما شوقي غريب وجمال عبد الحميد.

وفي نيروبي كان اللقاء السابع ضمن دورة الألعاب الإفريقية في 4 أغسطس 1987، وفاز الفراعنة بهدفين لهدف، وسجل جمال عبد الحميد وجمال عبد الحليم لمصر.

وحقق الافيال الفوز الأول في أمم أفريقيا بالجزائر، وذلك بثلاثة أهداف لهدف سجله عادل عبد الرحمن في يوم 3 مارس 1990.

المواجهة التاسعة كانت فى إطار ودي في ابيدجان يوم 24 يوليو 1992، وفاز الافيال بهدفين دون رد، وبعدها بيومين التقيا مجددا وديا وتعادلا 2/2، وسجل لمصر فوزي جمال و أحمد رمزي.

اللقاء الحادي عشر كان في بوركينا فاسو يوم 21 فبراير 1998 في أمم أفريقيا، وتعادلا سلبيا ثم فازت مصر بركلات الترجيح.

المواجهة رقم 12 كانت ودية وانتهت بالتعادل السلبي يوم 16 سبتمبر 1998.

وفي اللقاء الثالث عشر يوم 15 يناير 2000 فازت ساحل العاج بهدفين دون رد وديا.

وجاءت المواجهتان 14 و15 ضمن تصفيات أمم أفريقيا، حيث فاز الفراعنة بهدف ذهابا سجله سيد عبد الحفيظ يوم 2 سبتمبر 2000، وتعادلا ايابا 2/2 في 17 يونيو 2001 وأحرز لمصر أحمد صلاح حسني وإبراهيم سعيد.

وفي تصفيات المونديال كان اللقاءان 16 و17، وفاز الافيال ذهابا بالإسكندرية بهدفين مقابل هدف سجله أبو تريكة، في 20 يونيو 2004، وفازوا أيضا في الإياب بهدفين دون رد، يوم 19 يونيو 2005.

المواجهتان 18 و19 شهدتهما القاهرة في أمم أفريقيا، الأولى في دور المجموعات يوم 28 يناير 2006، وفاز الفراعنة بثلاثة أهداف لهدف واحرز لمصر عماد متعب هدفين وأبو تريكة هدفا، وفي النهائى تعادلا سلبا ثم فازت مصر بركلات الترجيح.

اللقاء رقم 20 شهدته باريس وكان وديا في 22 أغسطس 2007 وانتهى بالتعادل السلبي.

المواجهة رقم 21 كانت في أمم أفريقيا بغانا يوم 7 فبراير 2008، وفاز الفراعنة بأربعة أهداف لهدف، وسجل لمصر عمرو زكي هدفين وكل من أحمد فتحي وأبو تريكة هدفا.

اللقاء الأخير جاء وديا في أبو ظبي يوم 14 يناير 2013، وفاز الافيال بأربعة أهداف مقابل هدفين أحرزهما أبو تريكة ومحمد ناجي جدو.