أخبار التكنولوجيا| كيفية نقل محادثات واتساب من أندرويد لآيفون.. ومفاجأة لمستخدمي هاتف Galaxy S21 Ultra

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:
مفاجأة سارة من سامسونج لمستخدمي هاتف Galaxy S21 Ultra
تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق واحد من أهم التحديثات الخاصة بكاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra الرائد ، حيث سيعالج التحديث عددا كبيرا من العيوب التى يعاني منها أغلب المستخدمون.
كيفية الحصول على أفضل جودة صوت في تطبيق سبوتيفاي للأغاني
يعد تطبيق Spotify سبوتيفاى أفضل وأشهر التطبيقات الخاصة بالموسيقى والأغاني، ويحتوى التطبيق على عدد من المزايا المهمة والغير موجودة في التطبيقات المنافسة كان آخرها توفير كلمات الأغاني في الوقت الفعلي لتشغيل الأغنية.
بحد أدنى 500 جنيه.. تفاصيل صندوق السيولة باستخدام التكنولوجيا المالية
أعلنت كل من شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، وشركة فوري، المنصة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط، عن إطلاق صندوق استثمار "فوري يومي" ذي العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري، على أن يفتح باب الشراء والاسترداد في الصندوق في التاريخ المستهدفيوم 30 من يناير الجاري، بحد أدنى 500 جنيه لاستثمار مبدئي بالصندوق.
أفضل وأسهل الطرق لشحن سماعات AirPods إيربودز.. صور
يفضل الكثير من المستخدمين شراء واستخدام سماعات AirPods إيربودز أكثر من غيرها، حيث أنها تعتبر سماعات لاسلكية ومريحة وتعمل على تحسين أسلوب الاستخدام ، إلا أن التصميم الأنيق الخاص بها يمكن أن يجعل من الصعب معرفة مقدار البطارية المتبقية.
أسرع طريقة لـ نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون
يعمل تطبيق المراسلة الفوري واتساب WhatsApp، على ميزة منتظرة تتيح لمستخدميه طريقة نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون والعكس.
مايكروسوفت توجه ضربة قاضية لبلاي ستيشن 5 بعد استحواذها على مالكة Call of Duty
في أكبر صفقة من نوعها في تاريخ عالم ألعاب الفيديو، استحوذت شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات على شركة Activision Blizzard المطورة لعدد من الألعاب الشهيرة عالميا وعلى رأسها لعبة Call of Duty كول أوف ديوتي مقابل 68.7 مليار دولار، الأمر الذى يعتبر ضربة قاضية لشركة سونى المالكة لألعاب بلاي ستيشن.