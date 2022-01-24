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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة سارة من سامسونج لمستخدمي هاتف Galaxy S21 Ultra

مفاجأة سارة من سامسونج
مفاجأة سارة من سامسونج لمستخدمي S21 Ultra

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق واحد من أهم التحديثات الخاصة بكاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra الرائد ، حيث سيعالج التحديث عددا كبيرا من العيوب التى يعاني منها أغلب المستخدمون. 

وبحسب موقع Android Police فإن سامسونج ستطلق تحديث 1.0.00.21 على تطبيق Expert RAW الخاص بكاميرا هاتف  Galaxy S21 Ultra خلال الأيام المقبلة، لمنح المستخدمين تحكمًا أفضل في الصور التي يلتقطونها. 

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وسيساعد تحديث تطبيق الكاميرا  Expert RAW في إصلاح عددًا من الأخطاء ، بما في ذلك مشاكل الكاميرا المقربة بالإضافة إلى أخطاء معلومات سرعة الشاتر عند محاولة التقاط صور التعريض الطويل.

 

كما سيعمل تحديث  Expert RAW  على معالجة وجودة الصورة الرديئة عند تصوير أشياء مشرقة أو مشبعة بالضوء  ، وخطأ في الأمر الصوتي في قائمة إعدادات التطبيق نفسه. 


ويقدم تحديث Expert RAW ميزة جديدة تمامًا وهي دعم عالي الكفاءة، حيث سيؤدي حفظ الصور بتنسيق RAW عالي الكفاءة إلى تقليل مقدار المساحة التي تستهلكها ملفات RAW الضخمة عادةً ويمكن أن يخفف من التأثير على مساحة تخزين الهاتف.

 

وتم إصدار تطبيق الكاميرا  Expert RAW في شهر نوفمبر الماضي حيث يعتبر التطبيق مخصص فقط لهاتف Galaxy S21 Ultra في الوقت الحالي ويضيف دعم التقريب لالتقاط صور RAW مع تحسين الدعم لميزة HDR للقدرة على دمج المعلومات من عدسات متعددة للحصول على أداء أفضل في الإضاءة المنخفضة. 
 

سامسونج هاتف Galaxy S21 Ultra تطبيق Expert RAW تحديث تطبيق Expert RAW كاميرا هاتف Galaxy S21 Ultra

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