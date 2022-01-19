سامسونج تنافس آبل بأجهزة تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 العملاقة

مع اقتراب إطلاق أجهزة تابلت Galaxy Tab S8 والتى سيتم الإعلان عنها رسميا من قبل سامسونج في 8 فبراير القادم، كشفت تسريبات جديدة عدد من ميزات ومواصفات الأجهزة الأفضل في عالم الأندرويد.

وبحسب موقع Engadget فإنها ستأتى بشاشة كبيرة قياس 14.6 بوصة مع التابلت الأكثر تميزا Galaxy Tab S8 Ultra، من نوع AMOLED ودقة 2960 × 1848بيكسل ، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، بالإضافة إلى حواف نحيفة للغاية، وسمك 5.4 مم ، مع القلم الذكي S Pen ، ، وتصميم مميز ولكن مع يفتقر لمقبس سماعة الرأس .

أما بالنسبة إلى كاميرا أجهزة تابلت Galaxy Tab S8 فستحصل على ترقية كبيرة وتحسينات من سامسونج الأمر الذى يجعلها شبيهة بهواتف آيفون حيث تقدم كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرات خلفية مزدوجة دقة 13 ميجابيكسل رئيسية ، وكاميرا عريضة دقة 6 ميجابيكسل.

وستصدر أجهزة تابلت Galaxy Tab S8 مع خيارات سعة 8 و 12 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلى تتراوح من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايت بالإضافة إلى احتوائه على فتحة microSD تدعم بطاقات تصل إلى 1 تيرابايت.

وستعمل أجهزة تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 الأحدث والأقوى من شركة كوالكوم الأمريكية، مع بطارية عملاقة 12 ألف مللى أمبير .

وستبدأ أسعار أجهزة تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 من 680 يورو أى ما يعادل حوالي 12 ألف و 200 جنيه، وذلك لأصغر نسخة و 800 يورو أى ما يعادل حوالي 14 ألف و300 جنيه مصرى، للنسخة الأكبر.