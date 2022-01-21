بكاميرا فائقة الدقة.. سامسونج تكشف قدرات هاتف Galaxy A23 القادم

تعتزم شركة سامسونج الكورية الجنوبية إطلاق هاتف جديد من الفئة المتوسطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث سيصدر الهاتف بمواصفات مميزة تحت اسم Galaxy A23 مع أفضل كاميرا على الإطلاق في الهواتف الشبابية والمتوسطة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف سامسونج Galaxy A23 سيحصل على ترقيات كبيرة في الكاميرا والتى سيتم تصنيعها من خلال شركة SK Hynix للحصول على صور فائقة الدقة.





وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy A23 كاميرا خلفية رباعية مع أجهزة استشعار الصور حيث ستأتى الكاميرا الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع ميزة التثبيت البصري للصورة (OIS)

كما سيحصل هاتف Galaxy A23 على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو داخل ثقب بأعلى منتصف الشاشة تأتي بدقة 32 ميجابكسل.



وسيحصل هاتف سامسونج Galaxy A23 على شاشة فائقة الجودة بقياس 6.63 بوصة من نوع AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية قادر على تشغيل الأفلام ذات الجودة العالية والألعاب الثقيلة بدون تقطع ، مع جودة عرض FullHD+، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يقدم مقاومة للمياه والغبار.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy A23 بمعالج من نوع Exynos 1200 SoC من تصنيع الشركة مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، مع أحدث نظام تشغيل من جوجل أندرويد 12 .

وسيحتوى هاتف سامسونج Galaxy A23 على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط، كما سيصدر اهاتف في نسختين 4G LTE و 5G.