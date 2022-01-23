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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

بحد أدنى 500 جنيه.. تفاصيل صندوق السيولة باستخدام التكنولوجيا المالية

صدى البلد

أعلنت كل من شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الاستثمار لبنك مصر، وشركة فوري، المنصة الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر والشرق الأوسط، عن إطلاق صندوق استثمار "فوري يومي" ذي العائد اليومي التراكمي بالجنيه المصري، على أن يفتح باب الشراء والاسترداد في الصندوق  في التاريخ المستهدفيوم 30 من يناير الجاري، بحد أدنى 500 جنيه لاستثمار مبدئي بالصندوق.

ويعد هذا الصندوق المؤسًس من قبل الشركتين هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعتمد على التكنولوجيا المالية المقدمة من شركة فوري للوصول لأكبر عدد ممكن من الأفراد في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

وقامت كل من شركة مصر كابيتال وشركة فوري بتأسيس هذا الصندوق لخدمة المستثمرين الأفراد بالدرجة الأولى. 

ويوفر الصندوق منتجا ماليا آمن ذو عائد يومي تراكمي متميز باستخدام التكنولوجيا الماليه للتيسير علي العملاء عن طريق الشراء والاسترداد من خلال منافذ فوري المتعددة ومنها شبكة فروع فوري بلس التي تتعدى 160 فرع منتشر في كافة محافظات مصر، وماكينات فوري التي تربو عن ربع مليون منفذ، كما أن الصندوق سيقوم بتوفير إمكانية الشراء والاسترداد عبر تطبيق myfawry تباعًا.

وفي هذا السياق، صرح خليل البواب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال: "أن هذه الشراكة الإستراتيجية مع شركة فوري؛ ذات المكانة الرائدة وقاعدة عملاء تقترب من 30 مليون عميل نشط يجعلها شريك مثالي  لإطلاق منتج استثماري مخصص للمستثمرين الأفراد، وأضاف أن إطلاق هذا الصندوق سيساهم في تطوير سوق أدوات الدين المصري، وذلك عبر تقديم منتجات جديدة ومختلفة تتيح لمستثمرين جدد فرصة الدخول في هذا السوق الذي يشهد نموًا وتطورًا كبيرًا، بفضل دعم الدولة المصرية والدور الفعّال الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية. مضيفاً، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار إستراتيجية الشركة في العمل مع كافة الجهات الرقابية والشركات الرائدة في السوق المصري لدعم نمو وتطوير سوق أدوات الدين المصري.

وأوضح أشرف صبري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أن الصندوق يعتمد كلياً على التكنولوجيا المالية لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تم الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية التي تنفرد بها شركة فوري وانتشار ماكينات فوري وأفرع فوري بلس التي تربو عن 160 فرع في كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن فكرة تأسيس صندوق نقدي يخدم المستثمرين الأفراد بشكل أساسي يتماشى مع التطور الملحوظ للتحول الرقمي وجهود الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي لدى كافة أطياف المجتمع المصري".

شركة مصر كابيتال خدمات بنوك الاستثمار فورى العائد اليومي التراكمي

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