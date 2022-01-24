كيفية الحصول على أفضل جودة صوت في تطبيق سبوتيفاي للأغاني

يعد تطبيق Spotify سبوتيفاى أفضل وأشهر التطبيقات الخاصة بالموسيقى والأغاني، ويحتوى التطبيق على عدد من المزايا المهمة والغير موجودة في التطبيقات المنافسة كان آخرها توفير كلمات الأغاني في الوقت الفعلي لتشغيل الأغنية.



وبحسب موقع CNET فإنه سواء كنت تستخدم عادةً سماعات الأذن أو سماعات الرأس أو مكبرات الصوت ، يمكن أن تبدو موسيقاك أفضل كثيرًا مع بعض التغييرات في الإعدادات في تطبيق Spotify سبوتيفاى، ولكن هناك عددا من الإعدادات يمكنك تفعيلها للحصول على أفضل جودة صوت.

وفيما يلي كيفية ضبط مستوى الصوت الأساسي على هاتف آيفون أو جهاز آيباد الخاص بك:

1. افتح تطبيق Spotify سبوتيفاى.

2. اضغط على رمز الترس في أعلى الزاوية اليمنى من شاشتك.

3. اضغط على خيار التشغيل بالقرب من أعلى القائمة.

4. قم بالتمرير لأسفل حتى ترى مستوى الصوت.

5. يوجد أسفل مستوى الصوت ثلاثة خيارات: مرتفع وعادي وهادئ.

انقر فوق أي مستوى صوت تعتقد أنه الأفضل ، لكن Spotify يحذر من أن جودة الصوت قد تنخفض إذا اخترت الصوت المرتفع .



وإذا كنت تستخدم تطبيق Spotify على جهاز Mac ، فإن العملية تتضمن بضع خطوات إضافية، وفيما يلي كيفية ضبط مستوى الصوت الأساسي على جهاز Mac الخاص بك فيجب عليك اتباع الآتي :

1. افتح Spotify.

2. انقر فوق Spotify في شريط القائمة أعلى الشاشة.

3. حدد التفضيلات.

4. قم بالتمرير لأسفل حتى ترى جودة الصوت.

5. تحت جودة الصوت ، يجب أن تشاهد مستوى الصوت.

6. انقر فوق شريط القائمة المنسدلة على يمين مستوى الصوت.

7. سترى نفس خيارات الصوت العالي والعادي والهادئ. اختر أيهما يناسبك.

