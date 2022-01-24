الصين تسجل انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 18 إصابة محلية بالفيروس، و39 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

كما تم تسجيل ما مجموعه 27 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 736 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 105.660 حالة، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة منذ يناير من العام الماضي.

وأعلنت الصين أنها استخدمت أكثر من 2.9 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 لتطعيم سكانها.



ونقلت وكالة أنباء، شينخوا، الصينية عن المسؤول بلجنة الصحة الوطنية خه تشينغ هوا قوله في مؤتمر صحفي، إنه "تم استخدام أكثر من 2.96 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني حتى يوم أمس الجمعة".



وأضاف المسؤول أنه "تم تطعيم أكثر من 1.22 مليار شخص بشكل كامل، من بينهم 209 ملايين من كبار السن الذين يبلغون 60 عاما أو أكثر".