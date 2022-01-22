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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تكشف حقيقة طلب رئيسها من بوتين تأجيل غزو أوكرانيا

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

نفت السفارة الصينية في روسيا، اليوم السبت، صحة تقارير عن طلب الرئيس الصيني، شي جين بينج، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم غزو أوكرانيا خلال أولمبياد بكين الشتوية.

ومن ناحية أخرى، أعرب وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، عن استياء بلاده من التصريحات الأخيرة لألمانيا، بخصوص حدود دعم برلين لكييف ضد روسيا.

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وكتب وزير الخارجية الأوكراني في تغريدات على تويتر "التصريحات الأخيرة لألمانيا حول استحالة توريد أسلحة دفاعية لأوكرانيا،  بسبب منح أطراف ثالثة إذنا لذلك، وغياب آفاق لعودة شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا، والتردد في فصل روسيا عن نظام "سويفت" لا تتوافق مع مستوى علاقاتنا والوضع الأمني الراهن".

وتابع كوليبا "اليوم أصبحت وحدة صف الغرب تجاه روسيا أكثر أهمية من أي وقت مضى.. جميعنا نعمل معا من أجل تحقيق ذلك ومن أجل ردع روسيا الاتحادية".

وأضاف "يجب على الشركاء الألمان وقف مثل هذه الأقوال والأفعال التي تقوض الوحدة وتشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شن هجوم جديد على أوكرانيا".

الرئيس الصيني شي جين بينج شبه جزيرة القرم فلاديمير بوتين الرئيس الروسى غزو اوكرانيا

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