رغم مخاوف الغزو.. "أمريكا": لا رحلات لإجلاء رعايانا في أوكرانيا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تعتزم تنظيم عملية إجلاء لرعاياها من أوكرانيا، لكنها تركت لهم الحرية باتّخاذ خيار المغادرة في رحلات تجارية، وسط مخاوف من غزو روسي لكييف.

وكشفت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، أوصت رعاياها بعدم التوجه إلى أوكرانيا، وأبلغتهم بوجود "معلومات تفيد بأن روسيا تتهيأ لعملية عسكرية كبرى ضد أوكرانيا"، حسب وكالة "فرانس برس".

وأضافت "في حال قررنا تعديل موقفنا بشأن وجود الدبلوماسيين الأمريكيين وعائلاتهم، سيتعين على الأمريكيين ألا يعولوا على تنظيم الحكومة عمليات إجلاء.. هناك حاليا رحلات تجارية تتيح المغادرة".

ولم تؤكد المسئولة الأمريكية معلومات أوردتها شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، تفيد بأن وزارة الخارجية أمرت عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في أوكرانيا بمباشرة الإجلاء، الإثنين.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الأمريكية: "ليس لدينا ما نعلنه في الوقت الراهن.. نحن نعمل بشكل حثيث على إعداد خطط للتعامل مع احتمال تدهور الوضع الأمني".

وتتّهم دول الغرب روسيا بنشر نحو 100 ألف عسكري عند الحدود مع أوكرانيا تمهيدا لغزو الجمهورية السوفييتية السابقة، في حين حذّر البيت الأبيض من أن روسيا قد تشن هجوما "في أي وقت"، بينما ينفي الكرملين وجود أي نية لديه لشن حرب.