بشرى سارة.. الصحة العالمية: العالم سيسيطر على جائحة كورونا وحدتها منتصف العام الحالي

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن الصحة ليست لها دور في متحورات فيروس كورونا الجديدة، ولكن هذا التحور هو طبيعة في الفيروس نفسه، مشيرا إلى أن هناك بعض التحورات لها أهمية، وبعضها ليس له أهمية، وبعضها لها دور أكبر في الانتشار، وبعضها لها دور أكبر في إصابة الرئة عنالجهاز التنفسي العلوي.

وأضاف جمال عصمت في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن العالم سيسيطر على جائحة كورونا وحدتها في منتصف العام الحالي، معقبا: "مش علشان فيه نوع من التفائل، يبقى نهمل التطعيم والاجراءات الاحترازية .. ده خطأ كبير".

وشدد مستشار منظمة الصحة العالمية على ضرورة تلقي اللقاح، واتباع الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ورش المطهرات، معقبا: "عايزين نسيطر عليه زي ما سيطرنا على مرض شلل الأطفال".

وتابع جمال عصمت: "ومش معنى ان احنا سيطرنا على مرض شلل الأطفال منذ فترة طويل، إن احنا نوقف تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال! .. بالعكس احنا بنعمل حملة واتنين وتلاتة، وجرعات تنشيطية للأطفال علشان ميرجعش .. هو ده اللي احنا عايزين نعمله مع فيروس كورونا".