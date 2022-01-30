المعجب المجنون.. شاب يقتحم منزل فنانة شهيرة بالسيارة

أطلقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب في مطلع الثلاثينات من عمره بعد أن اقتحم منزل فنانة أمريكية شهيرة في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وتسبب في تحطم الجدار بعض أثاث المنزل من شدة الإصطدام.

وفقا لما نشرته وسائل إعلام امريكية أن شاب بالغ من العمر 31 عاما، اقتحم أحد المنازل الخاصة بالفنانة الامريكية الشهيرة تايلور سويفت البالغة من العمر 32 عاما، ليعبر لها عن إعجابه بها ولكنه تسبب في إتلاف ممتلكاتها في أحد العقارات الشهيرة الموجودة بإحدى شوارع ولاية نيويورك الأمريكية .

أفادت الشرطة الأمريكية أن الشاب الثلاثيني أمريكي الجنسية و هو من ولاية فيرجينيا، يدعى "مورجان مانك"، وهو أحد المعجبين بالمطربة الأمريكية تايلور سويفت، وأطلق على نفسه "المعجب المجنون".

وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الامريكية، فإن الشاب الذي ألقت الشرطة القبض عليه كان مخمورا، و تم إيداعه في إحدى المصحات لعلاج الامراض العقلية ، و ذلك بعد ما تسبب في تخريب منزل المطربة الشهيرة.

ووجهت الشرطة للشاب تهمة القيادة وهو مخمورا بالإضافة إلى أنه قام بعمل تخريبي من خلاله إصطدامه بأحد منازل الفنانة في المكان بغرض الوصول إليها للتعبير عن إعجابه.

يشار إلى أن تايلور سويفت تمتلك أكثر من منزل في ذلك المكان بالقرب من موقع الحادث .

