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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد تنعى عايدة عبد العزيز: كنتي صديقة وزميلة غالية

صدى البلد

نعت الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة الكبيرة الراحلة عايدة عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت عبيد: البقاء لله...فقدنا فنانه عظيمه و ممثله ذات قدرات فتيه مختلفه...ربنا يرحمك كنتي صديقه و زميله غاليه....الاستاذه عايده عبد العزيز وداعاانا لله و انا اليه راجعون#نبيلة_عبيد.

 

أعلن الفنان منير مكرم -عضو نقابة المهن التمثيلية- خبر وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز مساء اليوم الخميس 3 فبراير، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

 

وكتب منير مراد في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: «الدوام لله .. الفنانة عايده عبد العزيز»، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع جثمان الراحلة. 

 

إصابة عايدة عبد العزيز بـ الزهايمر 

وقبل أكثر من عام، قال شريف عبد الحليم في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، إن والدته الفنانة عايدة عبد العزيز، تبلغ من العمر 90 عاما، أصيبت بالزهايمر بعد وفاة والده الفنان أحمد عبد الحليم.

وأضاف عبد الحليم أن والدته تنسى الأحداث القريبة والجديدة فقط بينما تتذكر الأحداث القديمة والبعيدة وإن حالتها الراهنة مستقرة، مشيرا إلى عدم سؤال أحد عليها في الوسط الفني بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي.

وأشار إلى نسيان والدته لوفاة والده وسؤالها عنه باستمرار وشعورها بالحزن مجددا فور إخبارها بوفاته منذ سنين، لافتا إلى إصابة والدته بكسر في الحوض مؤخرا.

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