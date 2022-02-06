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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو جبل وصلاح هيتألقوا.. شاهد| توقعات الجماهير لنهائي إفريقيا بين مصر والسنغال

محمد صلاح وأبو جبل
محمد صلاح وأبو جبل

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب السنغال اليوم ، على ملعب أوليمبي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا 2021، التي تستضيفها الكاميرون.

 

ورصدت عدسة موقع "صدى البلد" توقعات الجماهير حول المباراة .

 

وقال "محمد أحمد " إنه يتوقع تألق أبو جبل ومحمد صلاح كما فعلوا أمام الكاميرون ، وستنتهي المباراة مقابل هدفين لمصر.

 

ونوة "شوقي عادل "عن أداء المنتخب أصبح في أحسن حلاتة بعد الفوز علي الكامرون ، نافياً قلق اللعيبة بسبب طرد المدرب المصري من الملعب في تلك المبارة .

 

وأشار "بدر علي " أن مصر ستفوز وستحصل علي الكأس ، وذلك بسبب التعاون الكبير الذي أصبح بين اللعبية وتركيز علي هدفهم الأول والمكسب.

 

واختتم "منصور خالد" ، بأن الجماهير كلها تدعم اللأعيبة ،مضيفاً الي فوز مصر في تلك المبارة الصعبة أمام السنغال.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والسنغال في تمام التاسعة مساء “بتوقيت القاهرة” وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max، و beIN Sports HD 2 Max  و  beIN Sports Connect.

 

مشوار المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 


 وكان المنتخب الوطنى بدأ  مشواره بهزيمة مفاجئة، حيث تلقي الهزيمة من نيجريا بهدف نظيف بدور المجموعات ثم حقق الفوز أمام غينيا بيساو بهدف ثم السودان  لياهل المنتخب  ثان مجموعته برفقة نيجيريا    وفى مباراة دور الـ 16 فاز الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيح بنتيجة ٥-٤    كما حقق المنتخب الفوز أمام المغرب فى ربع النهائى بنتيجة 2-1   وفاز المنتخب أمام الكاميرون  بنتيجة 3-1 بركلات الجزاء الترجيح في نصف نهائي البطولة >

 

 بينما تأهل السنغال كأول للمجموعة الثانية بخمسة نقاط.عقب الفوز امام زيمبابوي بهدف  والتعادل مع غينيا ومالاوي بدون أهداف، وفي دور الـ 16 فازت السنغال على الرأس الأخضر بهدفين دون رد، وفي دور الـ 8 حققت أسود الترانجيا الفوز غينيا الأستوائية بنتيجة 3-1، قبل أن تصعد للنهائى .

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