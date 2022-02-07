بسام الشماع: الآثار المصرية بتسرق من أيام الفراعنة.. فيديو

قال بسام الشماع عالم المصريات والمؤرخ ، إن الآثار المصرية بتسرق من أيام المصري القديم ذات نفسه ولدينا بردية شهيرة تؤكد انه كان يتم سرقتهم والبردية منذ 3 الأف عام وتحتوي علي أسماء السارقين .

واضاف بسام الشماع خلال لقائه في برنامج " الحياه اليوم " المذاع علي قناه " الحياه " ، إن أسماء السارقين كان من ضمنهم اسمين أجانب وبالتالي هذا يؤكد أن المافيا العالمية لسرقة الإثار تسرق منذ 3 الأف سنة ، مشيرا إلي أن محمد علي اصدر قرار قديما يؤكد علي عدم خروج الأثار القديمة ألا بأمر الوالي .

واوضح بسام الشماع ، إن مصر يجب أن تعمل علي إيجاد تشريع دولي يمنع تداول الأثار المهربة في الدول الأخرى ، مؤكدا أن هناك الكثير من الدول المتضررة بسبب سرقة الأثار .