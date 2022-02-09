سامبدوريا يعلن ضم جيوفينكو نجم الهلال السعودي السابق

أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، التعاقد مع سيباستيان جيوفينكو لاعب فريق الهلال السعودي السابق، في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم الجاري.

كان جيوفينكو رحل عن صفوف الهلال بعدما توصل إلى اتفاق مع إدارة الزعيم لإنهاء المدة المتبقية في عقده، وتسجيل البرازيلي ماتيوس بيريرا بدلا منه.

وخضع الدولي الايطالي السابق صاحب الـ 35 عاما، أمس "الثلاثاء"، لفحوصات طبية تمهيدًا لتوقيع العقد الرسمي مع سمبدوريا.

وسبق لجيوفينكو اللعب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس وانتقل فترتي إعارة إلى بارما ونابولي.

وانضم جيوفينكو إلى الهلال في يناير 2019، وشارك معه في 83 مباراة في جميع البطولات، وسجل 16 هدفا.

ويحتل سامبدوريا المركز الـ16 برصيد 23 نقطة، من 6 انتصارات و3 تعادلات خلال 24 مباراة في الدوري الإيطالي.