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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

توصيل الغاز الطبيعي مطلب سكان شارع عبدالسلام عثمان بالغربية

صدى البلد

استغاث سكان شارع عبد السلام عثمان متفرع من شارع حسن شحاتة بحى العجيزي “سوق الاثنين” فى مدينة طنطا بمحافظة الغربية ، لعدم توصيل خط الغاز الطبيعي لهم، فضلا عن عدم توافر أنابيب البوتاجاز واستغلال بعض البائعين هذه الظروف لرفع سعرها إلى الضعف.

ويقول المواطن طارق محمد ، فى رسالة لخدمة شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد : نعانى نحن سكان شارع عبد السلام عثمان متفرع من شارع حسن شحاته  بحى العجيزي سوق الاثنين فى مدينة، من عدم توصيل الغاز حتي الان  .

وأضاف :  ياليتكم تساعدونا وترحمونا من غلاء أنابيب البوتاجاز ومش متوافرة ولا موجودة بالمنطقة لان كل الشوارع بها غاز طبيعى ماعدا شارعنا ".

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الغربية الغاز الطبيعى توصيل الغاز الطبيعي مدينة طنطا العجيزي

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