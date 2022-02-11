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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: من المتوقع انتهاء المرحلة الحادة من فيروس كورونا هذا العام

الصحة العالمية تعلن
الصحة العالمية تعلن اقتراب نهاية المرحلة الحادة من كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أنه من المتوقع انتهاء المرحلة الحادة من فيروس كورونا "كوفيد-19" هذا العام.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم إن "المرحلة الحادة" من جائحة كورونا قد تنتهي خلال العام الجاري، في حال تلقيح 70% من سكان العالم.

وأضاف خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا "نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 % من سكان العالم بحلول منتصف العام، بحدود يونيو أو يوليو".

وتابع مدير الصحة العالمية "الأمر في أيدينا.. إنها مسألة اختيار"، حسب وكالة "فرانس برس".

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وفي وقت سابق، أكدت المنظمة ن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، متوقعة ظهور المزيد من السلالات المتحورة.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان "رأينا الفيروس يتطور ويتحور.. لذلك ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة.. سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة".

وأضافت في تصريحات لوكالة "بلومبيرج" من جنوب إفريقيا "سيكون من الحماقة التخلي عن جميع الاحتياطات التي اتخذناها طوال الوقت الماضي.. نحن بحاجة إلى الاستمرار في ذلك ونأمل بحلول نهاية العام الجاري، أن نكون في وضع أفضل بكثير، يمكن أن تظهر المتحورات في أي مكان، ووقتها سنعود إلى المربع الأول".

جاء ذلك خلال زيارة سواميناثان لمنشآت لصناعة اللقاحات في جنوب إفريقيا، مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

وأوضحت سواميناثان أن عدم تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بعض بلدان الدول متوسطة الدخل والفقيرة ساهم في انتشار متحورات كورونا، مضيفة أن "85% من الناس في إفريقيا لم يتلقوا جرعتهم الأولى، ما سمح للمتغيرات الجديدة بالتطور".

وكانت الصحة العالمية أعلنت أن قارة إفريقيا تنتقل إلى "مرحلة السيطرة" على جائحة كورونا، وأن ارتفاع معدلات التطعيم سيسهم في مساعدة القارة على التعايش مع المرض.

وقالت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا إنه "رغم استمرار كوفيد- 19 معنا على المدى الطويل.. فإن هناك ضوءا في نهاية النفق. هذا العام يمكننا وقف الفوضى والدمار الذي خلفه الفيروس في طريقه، واستعادة السيطرة على حياتنا".

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