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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته..وتوقعات بظهور متحورات جديدة للفيروس

قد نعود للمربع الأول.
قد نعود للمربع الأول. تصريح صادم من الصحة العالمية عن كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كورونا، متوقعة ظهور المزيد من السلالات المتحورة.

وقالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان "رأينا الفيروس يتطور ويتحور.. لذلك ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة.. سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة".

وأضافت في تصريحات لوكالة "بلومبيرج" من جنوب إفريقيا "سيكون من الحماقة التخلي عن جميع الاحتياطات التي اتخذناها طوال الوقت الماضي.. نحن بحاجة إلى الاستمرار في ذلك ونأمل بحلول نهاية العام الجاري، أن نكون في وضع أفضل بكثير، يمكن أن تظهر المتحورات في أي مكان، ووقتها سنعود إلى المربع الأول".

جاء ذلك خلال زيارة سواميناثان لمنشآت لصناعة اللقاحات في جنوب إفريقيا، مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس.

احتمالات تسرب كورونا من معهد ووهان

وبشأن إذا كانت استبعدت فرضية تسرب فيروس كورونا من معهد في مدينة ووهان الصينية، قالت المسؤولة بمنظةم الصحة العالمية "لم يتم استبعاد أي شيء".

وتابعت "نحن بحاجة إلى أدلة أكثر، لقد شعر العلماء الذين ذهبوا إلى الصين أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن فيروس كورونا جاء من حيوان، سواء كان برياً أو حيواناً برياً مستأنساً أو أليفاً".

وأشارت إلى أن الصحة العالمية بحاجة لتكثيف تحقيقاتها بشأن حالات تفشي الأمراض التي قد تؤدي إلى أوبئة، داعية الدول الأعضاء البالغ عددها 194 دولة إلى "الاجتماع للاتفاق على مجموعة من القواعد لتمكين المنظمة من القيام بهذا النوع من التحقيقات".

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وأوضحت سواميناثان أن عدم تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بعض بلدان الدول متوسطة الدخل والفقيرة ساهم في انتشار متحورات كورونا، مضيفة أن "85% من الناس في إفريقيا لم يتلقوا جرعتهم الأولى، ما سمح للمتغيرات الجديدة بالتطور".

وفي وقت سابق، أعلنت الصحة العالمية أن قارة إفريقيا تنتقل إلى "مرحلة السيطرة" على جائحة كورونا، وأن ارتفاع معدلات التطعيم سيسهم في مساعدة القارة على التعايش مع المرض.

وقالت ماتشيديسو مويتي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا إنه "رغم استمرار كوفيد- 19 معنا على المدى الطويل.. فإن هناك ضوءا في نهاية النفق. هذا العام يمكننا وقف الفوضى والدمار الذي خلفه الفيروس في طريقه، واستعادة السيطرة على حياتنا".

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