كورونا حول العالم.. إصابات ألمانيا تتجاوز 12 مليونا وارتفاع وفيات المكسيك

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا ارتفاع عدد الإصابات إلى 406.56 ملايين على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5 ملايين و809100.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر 2019.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 12 مليونا و9712 بعد تسجيل 240172 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 119679 بعد تسجيل 226 وفاة جديدة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة تسجيل 101 إصابة جديدة بكوفيد-19، الخميس، ارتفاعاً من 29 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 56 من الإصابات جديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل سبع حالات قبل يوم.

وسجلت الصين 66 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض ارتفاعاً من 28 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى الخميس 106764 إصابة مؤكدة، ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 927 وفاة جديدة بكوفيد-19، الخميس، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 311554.

وزاد العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و226269.