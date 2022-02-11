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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو..بكري : الرئيس السيسي يعمل 24 ساعة..ويرفض إطلاق اسمه على أي مشروع..وزير الري: السد العالي صمام الأمان لمصر.. هاني الناظر: فيروس كورونا بينتقم مني

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس  الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

بكري : الرئيس السيسي يعمل 24 ساعة..ويرفض إطلاق اسمه على أي مشروع..فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر حريصة على أمنها القومي، مؤكدا أن الدولة المصرية يعاد بناؤها من أجل جذب الاستثمار، “وإحنا وراء الرئيس السيسي من أجل بناء الدولة”.

 

وزير الري: السد العالي صمام الأمان لمصر.. وندعم التنمية بدول حوض النيل..فيديو
قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، إن “السد العالي نجري له عملية فحص شامل ويتم في السدود من 5 الى 10 سنوات، مؤكدا أن أول عملية فحص انتهينا منها وهناك بعض الاعمال الإضافية”.

 

أشرف صبحي: المنتخب ظهر بشكل قوي في أفريقيا..وصلاح قائد حقيقي..فيديو
قال أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن المنتخب الوطني ادى اداء قوي ببطولة أفريقيا، وكان التحدي كبيرا بوجود روح قوية لمنتخبنا واحساس بأهمية اسم مصر.

 

تجربة صعبة.. هاني الناظر: فيروس كورونا بينتقم مني.. فيديو
قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إنه كان لي تجربة صعبة مع الكورونا، معلقا “بقالى سنتين بحارب هذا الفيروس من حملات التوعية”.

 

انخفاض ملحوظ .. الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بالطقس
قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت أول أمس وأمس انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة وتغيرات في حالة الجو وسقوط أمطار، متوقعة استقرارا في الأحوال الجوية بداية من الغد مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، داعية إلى عدم الانخداع بالطقس خلال الأيام المقبلة.

 

الدولة تعلن الحرب ضد المتعدين على الأراضي الزراعية .. تفاصيل
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ، إن الدولة أعلنت الحرب على المتعدين على الأراضي الزراعية، وقرارات اليوم ستكون حدا للمتعدين.

 

صحة النواب: انتهاء الموجة الخامسة من كورونا في مارس القادم
قال النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يمكن التعامل مع فيروس كورونا كأنه برد سنوى.


غرفة الأدوية تحذر من شراء العلاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي
قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن ظاهرة الأدوية المغشوشة في جميع دول العالم، مؤكدًا أن ما يتم بيعه عن طرق مواقع التواصل الاجتماعى من أدوية يعتبر مخالف لقانون المهنة.\

 

الوزراء:صيغة نهائية لمشروع قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال أسابيع|فيديو
كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تطورات مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

 

والد بوسي يشكو جحود بناته الأربعة رغم مرضه وديونه
فجّر محمد شعبان، والد المطربة بوسي، مفاجأة بشأن استجابة ابنته لاستغاثاته المتكررة بعد تدهور حالته المادية والصحية، موضحا أنها لم تستجب له أو تجيب على طلباته رغم معرفتها بحالته.

مجلس الوزراء مجلس النواب وزير الري السيسي فيروس كورونا

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