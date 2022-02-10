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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحة النواب: انتهاء الموجة الخامسة من كورونا في مارس القادم

صدى البلد

قال النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يمكن التعامل مع فيروس كورونا كأنه برد سنوى.

وتابع رئيس لجنة الصحة، خلال حواره ببرنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "أم بى سى مصر"، نحن حاليا في الموجة الخامسة من فيروس كورونا ولم تصل إلى ذروتها حتى الآن.

وأوضح حاتم، أنه من المتوقع انتهاء الموجة الخامسة من كورونا فى شهر مارس القادم، لافتا إلى أن ما يتم الإعلان عنه من اصابات هى الحالات التى تجرى التحليل فقط، حيث إن هناك الكثير من المواطنين لا يجرون تحاليل.

متحدث الصحة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدولة المصرية تخطت تطعيم 43% من الفئات المستهدفة بلقاحات كورونا، معقبا: "تخطينا 43% من تطعيم الفئات المستهدفة".

وأضاف "عبد الغفار" أن "المواطنين الذين ليس لديهم أمراض مزمنة ويلتزمون بالعزل المنزلي عليهم الاتصال بالأرقام التي حددتها وزارة الصحة حتى يحصلوا على الاستشارة الطبية الصحيحة في منزلهم".

وأوضح: "الذين ليس لديهم عوامل خطورة هناك أعراض تحتاج إلى ترك العزل المنزلي والتوجه إلى المستشفى فورا، وهي ارتفاع مستمر في درجة الحرارة لا يستجيب للمخفضات أو وجود صعوبة في التنفس، ومنها أعراض الجهاز التنفسي الشديدة، أو انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92".

مجلس النواب رئيس لجنة الصحة فيروس كورونا كورونا الموجة الخامسة

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صحة النواب: انتهاء الموجة الخامسة من كورونا في مارس القادم

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