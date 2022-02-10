تجربة صعبة.. هاني الناظر: فيروس كورونا بينتقم مني.. فيديو

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، إنه كان لي تجربة صعبة مع الكورونا، معلقا “بقالى سنتين بحارب هذا الفيروس من حملات التوعية”.

وأضاف هاني الناظر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن “الفيروس انتقم منى بعد سنتين من محاربتي له”.

وتابع هاني الناظر، “كنت باخد العلاج في البيت ولكن كان لا بد من التواجد بالمستشفى وكل الأطباء قاموا بالواجب معي”.

وأشار استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث السابق إلى “انا خرجت من المستشفى وبستكمل العلاج في البيت وأنا أفضل الحمد لله”.