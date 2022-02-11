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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. الرئيس السيسي يشارك في قمة محيط واحد.. الآلاف يشيعون جثامين 3 عمال لقوا مصرعهم فى بالوعة صرف صحي.. والصحة تكشف إصابات كورونا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

نشر صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الرئيس السيسي يتوجه إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة محيط واحد

قال بسام راضى المتحدث الرئاسي ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه صباح اليوم إلى مدينة بريست الفرنسية للمشاركة في قمة "محيط واحد"، والتي تأتي في إطار سلسلة قمم تُعني بالموضوعات البيئية ينظمها الجانب الفرنسي بمبادرة من الرئيس "إيمانويل ماكرون" منذ عام 2017، حيث تركز القمة هذا العام على الموضوعات ذات الصلة بالبحار والمحيطات، بما في ذلك الحفاظ على النظم الحيوية بها ومكافحة التلوث البحري بشتى أنواعه وعلاقة البحار والمحيطات بجهود مواجهة تغير المناخ، فضلاً عن دعم مفهوم "الاقتصاد الأزرق المستدام" وحشد التمويل له.

الصحة: تسجيل 2189 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 62 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 2009 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 382037 حتى اليوم.

الآلاف من أهالي الفيوم يشيعون جثامين 3 عمال لقوا مصرعهم فى بالوعة صرف صحي.. شاهد

 

شيع الآلاف من أهالى محافظة الفيوم   جثامين المتوفيين الثلاثة  الذين لقوا مصرعهم  داخل بالوعة الصرف الصحى الرئيسية  أمام مجمع محاكم الفيوم . و هم: محمد بدوى أحمد 34 عاما وعلاء حسن رمضان 30 عاما وصيام بدوى أحمد 29 عاما.

بايدن يحذر من حرب عالمية بسبب أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ساعة متأخرة من أمس الخميس، الرعايا الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا من البقاء.

 

صرف صحي الرئيس عبد الفتاح السيسي اصابات كورونا وزارة الصحة يمانويل ماكرون مواجهة تغير المناخ

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