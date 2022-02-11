بايدن يحذر من حرب عالمية بسبب أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ساعة متأخرة من أمس الخميس، الرعايا الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا من البقاء.

وقال بايدن مطالبا رعاياه في أوكرانيا بالمغادرة فورا، إن "إرسال قوات أمريكية للإخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية، إنه ليس شيء مماثل للتعامل مع تنظيم إرهابي. نحن نتعامل مع إحدى أكبر جيوش العالم (في إشارة للجيش الروسي). الوضع مختلف تماما".

وأضاف الرئيس الأمريكي، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يفعل أي شيء قد يكون له تأثير سلبي على المواطنين الأمريكيين". مشيرا إلى أن الأمور من الممكن تتفاقم وتصبح جنونية بشكل سريع في أوكرانيا.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من حثِّ الخارجية الأمريكية رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور، بسبب "التهديدات المتزايدة بعمل عسكري روسي" ضد أوكرانيا.

ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.