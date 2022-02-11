عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، رعايها بمغادرة الأراضي الأوكرانية، وذلك في ظل التصعيد الروسي المستمر على شرق حدود أوكرانيا ووسط مخاوف بغزو البلاد.

أمريكا تستعد لفرض عقوبات على روسيا قبل “غزو أوكرانيا"

أزمة أوكرانيا.. بريطانيا تكشف عن عقوبات جديدة ضد روسيا

وأعلنت الولايات المتحدة منذ أسابيع أنها لا تنوي إجلاء الأمريكيين من أوكرانيا عسكريا كما فعلت في كابول الصيف الماضي.

وتتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا في المستقبل القريب، وان كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن فلاديمير بوتن لم يتخذ بعد قرارا بشأن شن الغزو.

من جهته، التقى الرئيس الفرنسي نظيره الروسي في موسكو الإثنين، ثم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في كييف.

وأكد إيمانويل ماكرون تلقيه تعهدات من الرئيس الروسي بعدم حدوث "تصعيد" إضافي، وتؤكد باريس أن هذه الزيارة مكنت من "المضي قدما" لتهدئة الموقف.
 

أمريكا واشنطن الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ماكرون وزارة الخارجية الأمريكية أوكرانيا مغادرة أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في كافة المحافظات .. رابط

وزارة التعليم تصدر 10 تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "الترم الثاني"

الحالة الاجتماعية.. أبو جبل يجاوب على سؤال منى الشاذلي الصعب.. فيديو

لا يقل عن 8700 جنيه .. تعديل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر للموظفين والعاملين بالدولة

الأرصاد: الشتاء سينتهي 20 مارس.. ولا تتسرعوا في تخفيف الملابس

تركي آل الشيخ: عندي صداع وعظامي مكسرة تتوقعون من المباراة ولا أسوي مسحة

الزمالك يتراجع عن قرار معاقبة أبو جبل .. تفاصيل

وضعت طفلها منذ 12 يوماً.. تفاصيل مصرع طبيبة سقطت من شرفة منزلها بالمنوفية

موضوعات متعلقة

أمريكا تستعد لفرض عقوبات على روسيا قبل “غزو أوكرانيا"

أزمة أوكرانيا.. بريطانيا تكشف عن عقوبات جديدة ضد روسيا

ترشيحاتنا

منابر الأوقاف تجتمع حول مخاطر الطلاق وقافلة مشتركة إلى مدينة الأمل اليوم

تغيرات في هرم منظمة التحرير.. هل تلبي طموحات الفلسطينيين؟

نظرة شاملة عن بي إ دبليو X4 موديل 2022 في تونس .. صور

ذعر وقلق.. علماء ناسا قلقون من إيلون ماسك

أبوجبل: ما نشر عن توقيعي للأهلي غير صحيح | فيديو

يوفينتوس يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية جينيفر لوبيز وبن أفليك تسيطر على العرض الخاص لفيلم Marry Me

بعد أنباء العودة.. قصة انفصال شيرين من "بحبه يا عمرو" حتى شائعة الرجوع لـ حسام حبيب

بكاء الملحن عمرو مصطفى خلال عزاء والدته| صور

في ذكرى وفاة إبراهيم الفقي.. كيف انتهت حياة "فيلسوف السعادة" بمشهد حزين؟

فيديو

بعد تألقه مع المنتخب بـ أمم إفريقيا .. زيزو يحسم الجدل بشأن استمراره في الزمالك "فيديو"

سقطت من الشرفة .. مصرع طبيبة بعد وضعها طفلتها بـ12 يوما بالمنوفية

فيديو.. زيادات كبيرة في رواتب العاملين بالدولة.. تعرف عليها

رفض الرحيل .. سر الكلب الذي يرابط عند قبر الطفل ريان

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

ماذا بينك وبين الله لينجيك؟

عبد المعطى أحمد

عيد القراءة

ماريان جرجس تكتب : ايلان و ريان

نهال علام

ريان

مني أحمد

صاحبة العصمة

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

اﻟﻤﺰﻳﺪ