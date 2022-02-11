أمريكا تطالب رعاياها بمغادرة أوكرانيا

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، رعايها بمغادرة الأراضي الأوكرانية، وذلك في ظل التصعيد الروسي المستمر على شرق حدود أوكرانيا ووسط مخاوف بغزو البلاد.

وأعلنت الولايات المتحدة منذ أسابيع أنها لا تنوي إجلاء الأمريكيين من أوكرانيا عسكريا كما فعلت في كابول الصيف الماضي.

وتتهم واشنطن موسكو بالتحضير لغزو محتمل واسع النطاق لأوكرانيا في المستقبل القريب، وان كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن فلاديمير بوتن لم يتخذ بعد قرارا بشأن شن الغزو.

من جهته، التقى الرئيس الفرنسي نظيره الروسي في موسكو الإثنين، ثم نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في كييف.

وأكد إيمانويل ماكرون تلقيه تعهدات من الرئيس الروسي بعدم حدوث "تصعيد" إضافي، وتؤكد باريس أن هذه الزيارة مكنت من "المضي قدما" لتهدئة الموقف.

