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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الآلاف من أهالي الفيوم يشيعون جثامين 3 عمال لقوا مصرعهم فى بالوعة صرف صحي.. شاهد

ضحايا الصرف الصحى
ضحايا الصرف الصحى بالفيوم

 

شيع الآلاف من أهالى محافظة الفيوم   جثامين المتوفيين الثلاثة  الذين لقوا مصرعهم  داخل بالوعة الصرف الصحى الرئيسية  أمام مجمع محاكم الفيوم . و هم: محمد بدوى أحمد 34 عاما وعلاء حسن رمضان 30 عاما وصيام بدوى أحمد 29 عاما.

 

كانت  شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم  قد أصدرت بيانا  بخصوص وفاة ثلاثة عمال تابعين لمقاول الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم.

جاء فى البيان أنه : أثناء عمل العمال الثلاثة التابعين لمقاول عملية تنفيذ خط الصرف الصحي بشارع بطل السلام بأحد مطابق الصرف الصحي بشارع بطل السلام بمدينة الفيوم استنشق العمال الغاز عندما قاموا بفتح المطبق أمام محكمة الفيوم مما أدى إلى وفاتهم .

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وفرق الغواصين التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم إلى مكان الحادث وقاموا بانتشال الجثث الثلاثة من داخل مطبق الصرف الصحي .

 

كان  اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، قد تلقى  إخطارا من هيئة إسعاف الفيوم  بسقوط 3 عمال فى بالوعة للصرف الصحى بمنطقة الحواتم بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين سقوط 3 من العمال فى بئر للصرف الصحى ووفاتهم إثر إصابتهم بالاختناق.

تم انتشال جثامين المتوفين الثلاثة وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى  نيابة مركز الفيوم التى صرحت بدفن الجثامين الثلاثة بعد توقيع الكشف الطبى عليهم بمعرفة مفتش الصحة .

 

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تفاصيل مصرع 3 عمال في بئر صرف صحي بالفيوم

الفيوم الآلاف اهالي جثامين الصرف

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