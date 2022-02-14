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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرازيل تسجل 314 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل، اليوم الإثنين، تسجيل 54220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و314 حالة وفاة بالفيروس.

وعرضت فضائية " سكاي نيوز " تقريرا عن الحالة الطبية للقارة الافريقية ، وأخر ما تم الوصول إليه فيما يخص جائحة كورونا .

وأفاد التقرير ، أن الصحة العالمية أعلنت أن قارة أفريقيا باتت لديها الاستطاعة على السيطرة على الجائحة. 

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الصحة العالمية: أفريقيا أصبحت قادرة على السيطرة على كورونا

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عقب تقدم بالميراس بطل البرازيل.. أحمد موسى: «النادي الأهلي أدها وأدود»

كما وصرحت المديرة الإقليمية للقارة أن هناك بشرى بأن القارة أصبحت لديها السيطرة للتغلب على جائحة كورونا ، خاصة مع زيادة وتيرة التطعيمات .

ووقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس يوم إن "المرحلة الحادة" من جائحة كورونا قد تنتهي خلال العام الجاري، في حال تلقيح 70% من سكان العالم.

وأضاف خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا "نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70 % من سكان العالم بحلول منتصف العام، بحدود يونيو أو يوليو".

وتابع مدير الصحة العالمية "الأمر في أيدينا.. إنها مسألة اختيار"، حسب وكالة "فرانس برس".

 

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 تيدروس أدهانوم جيبريسوس كورونا في البرازيل

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