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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 34 ألف طن قمح بصوامع وشون القليوبية

حصاد القمح
حصاد القمح

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون وبناكر القليوبية وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم توريده بلغ حتى الآن بلغ 34629 طن و508 كيلو جرام من القمح للصوامع والشون والبناكر.


وأكد محافظ القليوبية أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

ولفت إلى أن عملية التوريد تُعد بمثابة مهمة قومية مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في عملية التوريد مطالبا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام.


وأوضح محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي ما تم حصاده حتى الآن على مستوى المحافظة قد بلغ 37000 فدان قمح، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على اتباع آليات ومراحل توريد القمح بالصومعة بدءً من استقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المشكلة للوقوف على درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولا إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة.


وشدد "الهجان" على ضرورة تذليل كل المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح إلى كل الصوامع والشون ونقط التجميع، حتى يمكن الوصول إلى أعلى كمية موردة لتخفيف العبء على استيراد القمح من الخارج، مشيرا إلى أهمية تأمين الصوامع والشون التي يتم تخزين الأقماح بها بخدمات أمنية وعمل دوريات مرورية لتنظيم حركة دخول وخروج السيارات المحملة بالقمح من وإلى الصوامع والشون.

يذكر أن القمح المحلي المورد لهذا العام يتم صرف مُستحقات المُزارعين حسب نسبة النقاوة، وأسعار التوريد 2000جنيه لأردب القمح درجة 23 ونصف، و1950جنيها لإردب القمح 23 درجة، و1900جنيه لإردب القمح درجة 22 ونصف، وتصرف مستحقات المزارعين في مدة أقصاها 48 ساعة.

القليوبية الصوامع والشون بدء موسم الحصاد توريد محصول القمح محافظ القليوبية

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