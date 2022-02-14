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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد الأمير تشارلز.. كيف أصيبت الدوقة كاميلا بفيروس كورونا

الدوقة كاميلا
الدوقة كاميلا

بعد عدد من الجولات العامة التي أجرتها مؤخرا، ثبت إصابة الدوقة كاميلا زوجة الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني، بفيروس كوفيد-19 إذ تقوم حاليا بالعزل الذاتي بعد ظهور نتاج الاختبارات إيجابية.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يأتي إصابتها بالعدوى بعد تأكيد إصابة أمير ويلز بالفيروس يوم الخميس، لكن كاميلا (74 عاما) كانت نفذت 3 ارتباطات عامة في ذلك اليوم بعد اختبارها سلبيا.

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تعديل إجراءات التصدي لـ (كوفيد19) في الإمارات بدءا من 3 يناير

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مصدر ملكي: الأمير تشارلز المصاب بكورونا التقى الملكة إليزابيث الثانية مؤخرا

 

كان التقى الأمير تشارلز بالملكة قبل يومين من إصابته بالفيروس، وقال قصر باكنجهام الأسبوع الماضي إن الملكة لم تظهر عليها أعراض كوفيد-19، وقال يوم الاثنين إنه ليس لديها ما تضيفه.

 

وهذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها الدوقة بفيروس كورونا، بينما أصيب الأمير تشارلز بالفيروس للمرة الثانية، وقال متحدث باسم كلارنس هاوس إنهم سيتبعون إرشادات الحكومة.

 

ويوم الخميس، وصفت الدوقة نفسها بأنها سلبية لحسن الحظ، وذلك خلال زيارة لشراكة وادي التايمز في باكينجهامشير، قائلة عن نظام الاختبار الخاص بها: "لقد تعاملت معه مرات عديدة".

 

جاء اللقاء بين الأمير تشارلز 73 عامًا ووالدته عندما زار الأمير قلعة وندسور لحضور حفل تنصيب، والتقى أشخاص تم تكريمهم ومنحهم جوائزهم رسميًا.

 

ولم يؤكد قصر باكنجهام ما إذا كانت الملكة خضعت للفحص، وقالوا فقط إنها لم تظهر عليها أي أعراض، ومع إصابة الأمير تشارلز وكاميلا بكوفيد يُظهر أن الوباء لا يزال ينتشر بقوة.

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