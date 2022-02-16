أب طرده أبناؤه ويعيش بالمقابر: مراتي بتقول هتضربني بالشبشب لو رجعت بيتي..فيديو

قال عم طارق، الأب الذي قام أبناؤه وزوجته برميه في الشارع ويعيش في المقابر، إن ولادي مفيش في قلوبهم رحمة ولي بنت واحدة مجوزة واتطلقت، مؤكدا أنه عندي بنتين واحدة 27 سنة والتانية 25 سنة .

وأضاف عم طارق، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “مراتي بتقول أنها هتضربني بالشبشب لو رجعت بيتي وحتى ممنوع أنه اعدي من قدام البيت”.

وتابع عم طارق، أن ربنا مبينسانيش واهل الخير يساعدوني وفيه ناس مبتقربليش بيأكلوني ويساعدوني ويشربوني، وانا عندي اتستر وخلاص في الدنيا واروح لربنا".

وأشار الأب الذي قام أبناؤه وزوجته برميه في الشارع ويعيش في المقابر إلى أنه ينام في أوضة من المقابر والناس بتجيبلى أكل لوجه الله.

