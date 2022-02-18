العدسات التجسسية ترصد سيارة Audi A6 موديل 2023 أثناء الاختبارات.. صور

أظهرت الصور تصميماً جديداً لسيارة الصالون الشهيرة Audi A6 موديل 2023 حيث جاءت باللون الأسود والأبيض في الأمام والخلف لإخفاء الخطوط المعدلة للنموذج الجديد، مع ترك الجزء الأوسط من السيارة مكشوفًا.

التفاصيل الدقيقة للمظهر الجديد للنموذج ليست واضحة للعيان، لكن A6 ستحصل على تحديث تصميم دقيق على سابقتها، حيث تتميز الواجهة الأمامية بشبكة أمامية ضخمة مصممة حديثًا ومصابيح أمامية حادة ومآخذ هواء معدلة، وفي الخلف يبدو الآن أن المصد السفلي منخفض عن الأرض وتم إعادة تشكيل المصابيح الخلفية.

العدسات التجسسية ترصد سيارة Audi A6موديل 2023 أثناء الاختبارات

تم طرح سيارة A6 الحالية للبيع منذ عام 2018 في هياكل سيارات الصالون وأفانت، حيث كان كلا النموذجين اللذين تم تصويرهما من طرازات الصالون، ولم تقدم أودي بعد معلومات مفصلة عن مجموعة نقل الحركة لسيارة A6الجديدة، ولكن من المتوقع أن يحتفظ الطراز بمجموعته من محركات البنزين والديزل.

العدسات التجسسية ترصد سيارة Audi A6موديل 2023 أثناء الاختبارات

احتلت سيارة A6 المرتبة التاسعة بين أكثر سيارات أودي شهرة من حيث المبيعات العام الماضي، حيث بيعت 5789 وحدة وتفوقت على أودي Q4 E-tron و Audi Q7و Audi TT.

تمت إزالة A6 Allroad الوعرة مؤخرًا من التشكيلة، مع إشارة Audi إلى المبيعات البطيئة، حيث باع الطراز 256 وحدة فقط في المملكة المتحدة في عام 2021 ، أقل من نصف عدد سيارات RS6 Avants التي تم بيعها في نفس الفترة.

العدسات التجسسية ترصد سيارة Audi A6موديل 2023 أثناء الاختبارات

استعرضت أودي الاتجاه المستقبلي المحتمل لـ A6في عام 2021 عندما كشفت عن مفهوم A6 E-tron ، بناءً على منصة الشركة الخاصة بمعدات الحماية الشخصية، وكان المفهوم يحتوي على نظام الدفع الرباعي Quattroمع محرك كهربائي في كل عجلة، ومدى سير يبلغ 435 ميلًا وإجمالي ناتج قدرة 462 حصانًا.