في ذكرى ميلادها.. تعرف على وصية الفنانة شاهيناز وحقيقة قرابتها بـ"شويكار"

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة شاهيناز التي ولدت عام 1948 ورحلت عن عالمنا عام 2018 بعد صراع مع المرض.

الكثير كان يعتقد أن شاهيناز هي شقيقة شويكار، ولكن الأخيرة نفت وجود أي صلة قرابة بها وقالت: "لا توجد أي صلة قرابة بيننا، بالفعل لديّ شقيقة اسمها شويكار ولكنها لم تعمل بمجال الفن".

شاهيناز شاركت في بطولة عدد قليل من الأفلام، أبرزها "شاطئ المرح، وخلي بالك من زوزو، وجنون المراهقات".

قدمت خلال مشوارها الفني مسلسلين فقط وهما لا تطفئ الشمس والأبواب المغلقة، كما شاركت الفنانة الراحلة في عمل مسرحي واحد هو مطار الحب عام 1970.



وكان للراحلة وصية كشفت عنها دينا الديب ابنتها في أحد الحوارات التليفزيونية لها، وقالت: «والدتي كانت امرأة جميلة، وضحت بكل شيء من اجلي أنا وإخواتي، وكانت وصيتها الأخيرة لنا بأننا لابد أن نستمر على علاقة قوية وطيبة كأشقاء