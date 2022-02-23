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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يهنئ الـرئيس السيسي بذكري الإسراء والمعراج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .


وقال اللواء محمود شعراوي في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول ذكري ليلة الإسراء والمعراج، داعياً المولي عز وجل أ يعيد هذه الأيام المباركة علي فخامتكم وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها وتظل منارة العالم العربي والإسلامي أجمع ويعم ربوعها السلام بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين " حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة " .

وزير التنمية المحلية السيسي الإسراء والمعراج

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