تنسيقية شباب الأحزاب بـ"النواب والشيوخ" تكرم مدير القوي العاملة ببورسعيد

منح وفد من اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب بمجلسي النواب والشيوخ ، السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد درع التميز لأكثر ٥ الشخصيات تأثيراً في المحافظة نظرا لجهوده المخلصة وتفانيه في أداء مهام عمله، وذلك خلال لقائه مع الوفد بمكتبه بديوان المديرية .

وقدم وفد اللجنة الشكر والتقدير لوزير القوي العاملة محمد سعفان، علي كافة مجهودات وبرامج عمل الوزارة بمحافظة بورسعيد.

وقالت اللجنة : إن المديرية تسهم في دورات التدريب المهني المجانية المتعددة بمركز التدريب المهني ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة حالياً بإحدى أحياء المدينة ، وتوفير فرص عمل لائقة لذوي القدرات لتمكينهم من أداء دورهم داخل المجتمع، فضلا عن ما تقدمه الوزارة من دعم ورعاية اجتماعية وصحية ومنح لفئة العمالة غير المنتظمة.

حضر التكريم من أعضاء اللجنة التنسيقية إسلام زيدان الأمين العام ، وخالد الطيري أمين التنظيم، وأحمد بكر أمين العمال باللجنة .

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