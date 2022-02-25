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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إزالة 16 حالة.. الحبس 5 سنوات وغرامة مليون جنيه للتعدي على الأراضي الزراعية

التعدي علي الاراضي
التعدي علي الاراضي الزراعية

 قامت رئاسة مركزي زفتي والمحلة بحملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثانية للموجه ١٩ حيث تم إزالة عدد ١١ حالة بمساحة ٦٩٩ م٢ أراضي زراعية هندسة ري بحري زفتي وعدد (٥) حالات بمساحة ١٦ سهم و (٦) قيراط بالوحدات المحلية لقريتي شبرا بابل/ الجابرية.

 

وأكد محافظ الغربية على استمرار تكثيف عمليات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثانية من الموجة ١٩ والممتدة خلال الفترة من ٦ وحتى ٢٦ فبراير ٢٠٢٢، وذلك بالتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تم إزالة 264 مبنى مخالف و 56 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 19 بإجمالي مساحة 12632 م3 و 3 فدان و 3 قيراط.

 

تصدى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، حمل رقم 164 لسنة 2019،  للمخالفات الخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ونصت المادة 372 مكررًا، من القانون، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجانى برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

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