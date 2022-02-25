بشرى: أحيانا بكبر نفسي 10 سنين علشان الدور يليق عليا.. فيديو

حلت الفنانة "بشرى"، ضيفه على الإعلامي "رامي رضوان"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".



وقالت "بشرى"،: "أنا عملت دور الأم، ومش بخاف لأني عملت دور الأم قبل ما اتزوج وانجب"، موضحه: "الشخصية بتكون على حسب الدور المتاح".



وأشارت: "التحدي أن ساعات بيكون فيه شُح في الأدوار"، مردفه: "الفنانة شيرين رضا غابت سنوات وبعدين عادت بقوة بأدوار مختلفة وحصلت على جوائز عديدة".



وأوضحت: "أحيانا بيكون الأفضل ليك أنت تفضل قاعد في البيت لحد ما توصل لمرحلة تبقى لايقة عليك"، لافته: "ساعات بكبر نفسي 10 سنين علشان الدور يليق عليا".

