أحمر لافت.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها برفقة الأصدقاء

شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها بصور جديدة لها رفقة مجموعة من الأصدقاء من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت شيماء سيف، مرتديه طويل وأنيق باللون الأحمر، وجاء الفستان بتصميم مميز ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شيماء سيف ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت شيماء سيف ، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة شيماء سيف