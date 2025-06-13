5 دول تعلق حركة الطيران بعد العدوان الإسرائيلي على إيران

كشفت صور صادرة عن فلايت رادار 24 لموقع تتبع الطائرات خلو الأجواء فوق إيران والعراق وسوريا والأردن وإسرائيل من حركة الطيران الدولي صباح الجمعة 13 يونيو 2025.

جاء ذلك على إثر إغلاق المجال الجوي فوراً بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية داخل إيران.

وأدي هذا التوقف إلى تحويل مئات الرحلات لمسارات أطول وزيادة تأخيرات قياسية في الخطوط الجوية العالمية.

مسارات جوية مختلفة



كما اتخذ العديد من شركات الطيران مسارات جوية مختلفة، لتجنب هذه الأجواء، فيما أعلنت شركات طيران دولية وإقليمية تعليق رحلاتها إلى هذه الوجهات احترازياً.

وفي وقت سابق ، أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن هيئة تنظيم الطيران المدني أصدرت قرارا بإغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

سلامة الطيران المدني

من جانبه ، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو في تصريح صحفي اليوم إن القرار يأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

إجراءات احترازية

ونبه مستو إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما، مبيناً أنه ستتم مراجعة القرار وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.

وبيًن أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.