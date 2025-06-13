قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب يوافق علي مقترح نواب الشيوخ بتخصيص أندية كمعارض للأثاث الدمياطي
وكالة فارس الإيرانية: مقتل 78 وإصابة 329 في الهجمات الإسرائيلية
إيران .. هجوم إسرائيلي جديد على قاعدة صاروخية في محافظة لورستان
مصر تسارع بتعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع.. خطوة استباقية لتأمين احتياجات المواطنين
وزير الخارجية: لا أمن واستقرار بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية
أفراح سيراميكا كليوباترا.. التتويج بكأس الرابطة للمرة الثالثة يجعله البطل الأوحد
ألمانيا: الأوضاع في الشرق الأوسط تتفاقم بعد هجمات إسرائيل على إيران
غدا السبت .. استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية علمي بمادة الفيزياء
المتحرش بسيدة في الشروق يواجه عقوبة الحبس وغرامة 200 ألف جنيه
قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان
ألمانيا: الوضع في غزة غير مقبول.. ونثمن الجهود المصرية والقطرية لوقف إطلاق النار
الخارجية: مصر ضد انتهاك القانون الدولي .. والهجوم الإسرائيلي على إيران غير مبرر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

5 دول تعلق حركة الطيران بعد العدوان الإسرائيلي على إيران

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

كشفت صور صادرة عن فلايت رادار 24 لموقع تتبع الطائرات خلو الأجواء فوق إيران والعراق وسوريا والأردن وإسرائيل من حركة الطيران الدولي صباح الجمعة 13 يونيو 2025.

جاء ذلك على إثر إغلاق المجال الجوي فوراً بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية داخل إيران.

وأدي هذا التوقف إلى تحويل مئات الرحلات لمسارات أطول وزيادة تأخيرات قياسية في الخطوط الجوية العالمية.

 مسارات جوية مختلفة


كما اتخذ العديد من شركات الطيران مسارات جوية مختلفة، لتجنب هذه الأجواء، فيما أعلنت شركات طيران دولية وإقليمية تعليق رحلاتها إلى هذه الوجهات احترازياً.

وفي وقت سابق ، أفادت وكالة الأنباء الأردنية بأن هيئة تنظيم الطيران المدني أصدرت قرارا بإغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات؛ الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسباً لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

سلامة الطيران المدني 

من جانبه ، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو في تصريح صحفي اليوم إن القرار يأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

 إجراءات احترازية

ونبه مستو إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما، مبيناً أنه ستتم مراجعة القرار وفقاً للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.

وبيًن أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لاطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.

إيران العملية العسكرية طهران الهجوم الاسرائيلي حركة الطيران الدولي فلايت رادار 24 الضربات الجوية الإسرائيلية الأردن حركة الطيران الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلم وزوجته

مش مسامحك بسبب الظلم.. مسلم: أنا ومراتي بنموت ياريت تدعولنا

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

تحذير مفاجئ من المصرية للاتصالات WE

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 برقم الجلوس الترم الثاني جميع المحافظات

الايجار القديم

الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين

المجال الجوي المصري

المطارات المصرية ترفع الاستعدادات القصوى لاستقبال الطائرات الفارة من أجواء الصراع بالمنطقة

صورة ارشيفية

تحذير من تطبيق إسرائيلي مثبت سرا في هواتف سامسونج Galaxy A وM

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

وزير الخارجية

وزير الخارجية: العلاقات المصرية الألمانية قوية واستراتيجية

الاحتلال

جيش الاحتلال: استهداف قيادة إيران العسكرية وعلماء الذرة تم بناء على معلومات دقيقة

صورة أرشيفية

وزير الطاقة الإسرائيلي: قد نعلن حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي

بالصور

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الشرقية تعلن جاهزية اللجان

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

أحمر لافت.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها برفقة الأصدقاء

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

فيديو

مسلم وزوجته

العين صابتهم| مسلم وزوجته في المستشفى.. إيه اللي حصلهم؟

بشرى

بعد انفصالها.. تعرف على عدد زيجات الفنانة بشرى

نسرين آمين

فستان بسيط.. نسرين أمين تخطف الأنظار بظهورها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وجع في قلب أمريكا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العرب وتحدي البقاء

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: سفينة النجاة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سينما نجيب محفوظ.. حين صافح الأدب الشاشة الفضية

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: معالي الناخب

المزيد