حلم سعيد.. تفاصيل عرض مسرحي بثقافة الوادى الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، العرض المسرحى للأطفال "حلم سعيد" لقصر ثقافة الطفل بالخارجة، وذلك على مسرح سينما هيبس بالخارجة، وذلك فى إطار حرص وزارة الثقافة برئاسة د إيناس عبد الدايم على تنمية مهارات الطفل وتشجيع المواهب.



العرض تأليف مصطفى ابراهيم، إخراج حسن رفقى، أشعار سمير موسي، ألحان ورقصات محمد سعد، وبطولة أحمد حسن، سلمى محمد، فاطمة مدحت، ملك محمد، ميمنه محمود، حنين محمد، رحاب على، حور على، براء ابراهيم، بسملة ابراهيم، سراج حسن، محمد فريد، ابراهيم محمود، عمر اشرف، بسمة مدحت، حازم محمود، إسراء احمد، أحمد أسامة، محمد سعد، تقى وحيد، منه الله حسن، ملك سيد.



تدور فكرة العرض حول أحلام الأطفال، طفلان يدخلان فى حدوته من عالم الخيال لزيارة مدينة الأحلام تلك المدينة التى يعم فيها الظلم على أهل المدينة بسبب الوزير ويجد اهل المدينة المساعدة من هولاء الاطفال الاغراب عن المدينة لينتصر فى النهاية الخير على الشر، والهدف من العرض هو نبذ العنف والتنمر .