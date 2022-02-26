معارك جوية بين الطيران الروسي والأوكراني |شاهد

عرضت فضائية" العربية" مقطع فيديو يرصد مشاهد لمعارك جوية بين الطيران الروسي والأوكراني.



وعلى صعيد أخر، عرضت فضائية “ يورونيوز” تقريرًا عن أوكرانيون يتوافدون نحو الحدود البولندية هروبا من الدبابات الروسية .



وأفاد التقرير، أنه في بريغسوراني، على الحدود بين المجر وأوكرانيا، يعبر اللاجئون الفارون من الدبابات الروسية سيرًا على الأقدام، وهم يحملون بعض الأمتعة ، وأورد المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ، أمس الجمعة أن اكثر من خمسين ألف أوكراني فروا من بلادهم في أقل من 48 ساعة منذ بدء الغزو الروسي، علما بأنه أحصى أول أمس الخميس، مائة ألف نازح داخل أوكرانيا.

وكتب فيليبو غراندي على تويتر "فر أكثر من خمسين ألف لاجىء أوكراني من بلادهم في أقل من 48 ساعة، معظمهم نحو بولندا ومولدافيا، ويتجه آخرون إلى الحدود"، موجها "الشكر الكبير إلى الحكومات ومواطني الدول التي تبقي حدودها مفتوحة وتستقبل اللاجئين".



واندلعت المعارك بين القوات الأوكرانية والقوات الروسية على مشارف العاصمة كييف أمس الجمعة في اليوم الثاني من الغزو الروسي، الذي أودى بحياة العشرات.

ووافق الاتحاد الأوروبي على عقوبات تستهدف الرئيس فلاديمير بوتين.



وتحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحذيرات الغرب بشن غزو واسع النطاق الخميس الماضي، أدى إلى نزوح ما لا يقل عن 100 ألف شخص، ما أثار الإدانات من جميع أنحاء العالم.



