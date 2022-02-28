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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة تحاول التخلص من حياتها بقطع شريانها وتناول السُم في سوهاج

صدى البلد

أقدمت فتاة في العقد الثاني من العُمر، على الانتحار، عن طريق قطع شريان يدها اليُسرى، وتناول سُم فئران، بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، مفادها وصول المدعوة (هاجر. م. م - 17 سنة - طالبة - وتقيم دائرة مركز العسيرات)، مُصابه بقئ مُستمر وضيق بحدقة العين وجرح قطعي باليد اليسري، ادعاء محاولة انتحار.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال والدتها المدعوة (صباح. ا. ع - 57 سنة - ربة منزل - وتقيم بذات الناحية)، قررت إقدام نجلتها المذكورة على الانتحار بإحداث إصابة نفسها بسكين منزلي "تم التحفظ عليها"، وتناولها مادة سامة "سُم فئران"، بالمنزل؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج العسيرات سكين شريان فتاة

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