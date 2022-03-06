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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي ضد مانشستر
مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مواجهة من العيار الثقيل، بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الإنجليزي “بريميرليج”.

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

تقام مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في تمام السادسة والنصف مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناتي beIN Sports 1 HD Premium و beIN 4K HDR، بتعليق عصام الشوالي:

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد:

يسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا، لحسم الديربي لصالحه، وتأمين صدارة الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6- 3 - 2022 والقنوات الناقلة

كريستيانو رونالدو خارج قائمة يونايتد لمواجهة سيتي في ديربي مانشستر

 

وقال بيب جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" أعرف مدى أهمية الديربي لمشجعينا لكننا لا نلعب للفوز بالديربي، نحن نلعب للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز".

تابع جوارديولا:" الفوز بالديربي يساعدنا على الفوز بالدوري الإنجليزي، ونحن نعرف ما علينا القيام به، إذا هناك فرصة لنخسر  أمام مانشستر يونايتد ونفوز بالدوري سأوافق الآن".

تابع جوارديولا:" نسخة يونايتد مع رالف رانجيك لا تعني أنه ليس من الضروري التفكير في فترة سولسكاير، لم يخسروا مرات عديدة، يمكنهم الجري أكثر من المعتاد ثم تكون الأمور صعبة، هم جيدون جدا ينتظروا الاخطاء، إذا لم نكن في الوضع الصحيح فبعد الأخطاء، لديهم السرعة لاستغلال ذلك".

على الجانب الآخر، يطمح فريق مانشستر يونايتد في خطف الثلاث نقاط من السماوي، للحفاظ على المركز الرابع، وتعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية خلال الساعات الماضية، أن كريستيانو رونالدو خارج قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة السيتي، دون الكشف عن السبب.

يذكر أن مانشستر سيتي تغلب على يونايتد بهدفين دون رد، في لقاء الدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الرابع بـ 47 نقطة.

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