عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كريستيانو رونالدو خارج قائمة يونايتد لمواجهة سيتي في ديربي مانشستر

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

أكدت تقارير صحفية، عدم تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة فريقه مانشستر يونايتد لملاقاة مانشستر سيتي في ديربي المدينة الإنجليزية، ضمن منافسات البريميرليج.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره السيتي غدًا الأحد في ديربي مدينة مانشستر، بقمة الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ مانشستر إيفينينج نيوز” الإنجليزية، أن رونالدو لم يتواجد في قائمة الفريق التي حلت بفندق لوري أوتيل حيث يقيم الفريق استعدادًا للمباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوروجواياني إدينسون كافاني لم يتواجد في القائمة أيضًا بعد أن غاب عن الفريق في آخر 5 مباريات بسبب الإصابة، ليقترب ماركوس راشفورد من قيادة هجوم الفريق غدا.

كما أضافت الصحيفة، أن الثنائي رافاييل فاران ولوك شاو غير متواجدين أيضًا في قائمة الفريق، فيما تواجد التونسي حنبعل المجبري في القائمة التي ضمت 21 لاعبًا.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي البريميرليج كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو ديربي مانشستر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عزاء وجنازة الإعلامي إياد داود

وفاة الفنان والإعلامي الشاب إياد داود

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والمريخ في بدوري أبطال أفريقيا اليوم 5 / 3 / 2022

أوراق شجرة "شبابيك تتساقط"..رحيل الإعلامي الشاب إياد داود بعد ممثل عودة الندلة

تقلبات جوية وسيول متوقعة.. منخفض "السودان" يضرب مصر غدًا .. تفاصيل

التحقق من سلامة قواه العقلية.. 9 أسباب لنقض حكم إعدام سفاح الإسماعيلية

موضوعات متعلقة

ميسي يقود تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس في الدوري الفرنسي

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة سوسيداد في الدوري الإسباني

محمد صلاح أهدر فرصتين..ليفربول يتقدم بهدف على وست هام في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. ماني يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك وست هام

مصطفى محمد بديلا|أحمد حسن كوكا يقود قونيا سبور للفوز على جالاتا سراي

بعد الرحيل عن الزمالك.. كارتيرون يوقع على عقد تدريب نادي الاتفاق السعودي

نيوكاسل يهزم برايتون.. وأستون فيلا يكتسح ساوثهامبتون برباعية في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ينتصر على بيرنلي برباعية في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: وضعنا سيناريوهات لموقف دراسة الطلاب العائدين من أوكرانيا |فيديو

ضبط كمية من الأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل مهربة بمطار القاهرة |صور

إعلام روسي: استعدادات لنقل مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا

صندوق النقد: على السلطات المالية دعم الأسر الفقيرة بسبب الحرب على أوكرانيا

مدينة طبية| الصحة: افتتاح معهد ناصر بعد التطوير في يونيو 2022 ..فيديو

وزارة البترول: نجهز ردا رسميا على ادعاءات الشركات الأوروبية بشأن جودة البنزين| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حذائه .. كيف خسر سعيد الحافي فرصة الاحتراف بالأهلي؟

تأثير الرياح الترابية على الأطفال .. كيف تحمين رضيعك

الجمال والبراءة والسلاح.. نساء وأطفال أوكرانيا يتدربون على القتال بالكلاشنيكوف والمولوتوف.. صور

مكان خاص بالملكة إليزابيث.. أين تم تصوير حلقة صلاح مع إسعاد يونس وكم تقاضى؟

فيديو

لأول مرة في تاريخ مصر.. قاضيات يجلسن على منصة مجلس الدولة | فيديو جراف

بالعودة للماضي.. دنيا سمير غانم تحاول الخروج من أزمتها مع هشام جمال

عايز تشتهر على قفايا.. قصة الفنان هشام المليجي بعد تصدره التريند|فيديو

طرح الوحدات الجاهزة.. الإسكان: 23 ألف مواطن سددوا جدية حجز سكن ودار مصر وجنة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ