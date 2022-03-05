كريستيانو رونالدو خارج قائمة يونايتد لمواجهة سيتي في ديربي مانشستر

أكدت تقارير صحفية، عدم تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة فريقه مانشستر يونايتد لملاقاة مانشستر سيتي في ديربي المدينة الإنجليزية، ضمن منافسات البريميرليج.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره السيتي غدًا الأحد في ديربي مدينة مانشستر، بقمة الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وذكرت صحيفة “ مانشستر إيفينينج نيوز” الإنجليزية، أن رونالدو لم يتواجد في قائمة الفريق التي حلت بفندق لوري أوتيل حيث يقيم الفريق استعدادًا للمباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوروجواياني إدينسون كافاني لم يتواجد في القائمة أيضًا بعد أن غاب عن الفريق في آخر 5 مباريات بسبب الإصابة، ليقترب ماركوس راشفورد من قيادة هجوم الفريق غدا.

كما أضافت الصحيفة، أن الثنائي رافاييل فاران ولوك شاو غير متواجدين أيضًا في قائمة الفريق، فيما تواجد التونسي حنبعل المجبري في القائمة التي ضمت 21 لاعبًا.