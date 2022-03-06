مواعيد مباريات اليوم الأحد 6- 3 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 6 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل ابرزها مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

واتفورد X أرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

قادش X رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي X برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

سيلتا فيجو X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى X إمبولي – الساعة 1:30 عصرا

بولونيا X تورينو – الساعة 4 عصرا

فينيزيا X ساسولو – الساعة 4 عصرا

فيورنتينا X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا

يوفنتوس X سبيزيا – الساعة 7 مساء

نابولي X ميلان - الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

كولن X هوفنهايم – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان X ميتز – الساعة 2 ظهرا

ستاد ريمس X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا

رين X أنجيه – الساعة 4 عصرا

بوردو X تروا – الساعة 4 عصرا

نانت X مونبلييه – الساعة 4 عصرا

ليل X كليرمون فوت – الساعة 6 مساء

مارسيليا X موناكو - الساعة 9:45 مساء