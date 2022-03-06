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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 6- 3 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الأحد 6 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل ابرزها مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة   

واتفورد X أرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   

قادش X رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إلتشي X برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1  

سيلتا فيجو  X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1        

ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

جنوى X إمبولي – الساعة 1:30 عصرا        

بولونيا X تورينو – الساعة 4 عصرا      

فينيزيا X ساسولو – الساعة 4 عصرا                    

فيورنتينا X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا                  

يوفنتوس X سبيزيا – الساعة 7 مساء              

نابولي X ميلان   - الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني  

كولن X هوفنهايم – الساعة 6:30 مساء        

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

سانت إيتيان X ميتز – الساعة 2 ظهرا          

ستاد ريمس X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا        

رين  X أنجيه – الساعة 4 عصرا        

بوردو X تروا     – الساعة 4 عصرا    

نانت  X مونبلييه – الساعة 4 عصرا            

ليل X كليرمون فوت – الساعة 6 مساء  

مارسيليا X موناكو - الساعة 9:45 مساء

 

مباريات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الإيطالي مواعيد مباريات الدوري الألماني مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

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