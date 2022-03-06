مواعيد مباريات اليوم الأحد 6- 3 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 6 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل ابرزها مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
واتفورد X أرسنال – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مانشستر سيتي X مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
قادش X رايو فاليكانو – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
إلتشي X برشلونة – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1
سيلتا فيجو X ريال مايوركا – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال بيتيس X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
جنوى X إمبولي – الساعة 1:30 عصرا
بولونيا X تورينو – الساعة 4 عصرا
فينيزيا X ساسولو – الساعة 4 عصرا
فيورنتينا X هيلاس فيرونا – الساعة 4 عصرا
يوفنتوس X سبيزيا – الساعة 7 مساء
نابولي X ميلان - الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
كولن X هوفنهايم – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
سانت إيتيان X ميتز – الساعة 2 ظهرا
ستاد ريمس X ستراسبورج – الساعة 4 عصرا
رين X أنجيه – الساعة 4 عصرا
بوردو X تروا – الساعة 4 عصرا
نانت X مونبلييه – الساعة 4 عصرا
ليل X كليرمون فوت – الساعة 6 مساء
مارسيليا X موناكو - الساعة 9:45 مساء