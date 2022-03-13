تفاصيل وفاة أحمد فتحي لاعب نادي بايونيرز .. فيديو جراف

أعلن نادي بايونيرز عن وفاة مدافعه اللاعب وفاة أحمد فتحي ، بنعي مقتضب أصاب الجميع بالصدمة من الرحيل المفاجئ لـ كابتن الفريق صاحب الـ 26 عامًا.



نعي أحمد فتحي

نادي بايونيرز كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ناعيًا اللاعب أحمد فتحي عقب وفاته مباشرة مُرفقًا صورة اللاعب: "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِى إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِى فِى عِبَادِى وَادْخُلِى جَنَّتِى "بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالي اللاعب أحمد فتحي لاعب الفريق".

وانهالت التعليقات من جماهير النادي وجماهير الأندية المنافسة التي لم تصدق الخبر، حيث كان أحمد فتحي ينتظر مباراة فريقه غدًا مع فريق دكرنس .



كان يتوضأ للصلاة

ولم يذكر نادي بايونيرز أي سبب لوفاة أحمد فتحي سواء من خلال التصريحات الرسمية لمسؤوليه أو حتى على صفحته الرسمية.

لكن النادي قال في منشور عبر صفحته الرسمية إن أحمد فتحيمات أثناء استعداده لـ صلاة الظهر ، حيث كتب: "بحسب رواية بعض أقارب الفقيد احمد فتحي ، فإنه كان يتوضأ لصلاة الظهر فسقط، ثم ذهب إلى المستشفى ولكن قضاء الله وقدره".

ولمتابعة تفاصيل وفاة اللاعب أحمد فتحي .. تابع الفيديو جراف التالي: