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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حصيلة جديدة .. أكثر 3680 موقع حربي أوكراني أصبح خارج الخدمة

قتال مستمر في أوكرانيا
قتال مستمر في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي عن حصيلة جديدة لخسائر القوات الأوكرانية من القواعد العسكرية والمنشآت، فيما تقول روسيا إنه تنفيذ للخطة الروسية بنزع السلاح عن أوكرانيا.

ووفق ما ذكر الروس، فقد  خرجت 3687 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة ، علاوة على تدمير نحو 100 طائرة و128 مسيرة بدون طيار، وفق ما قالت شبكة آ ر تي.

وقبلها بساعات، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف،  إن القوات الروسية أخرجت 3593 منشأة وآلية عسكرية أوكرانية من الخدمة خلال عملياتها الجارية في أوكرانيا.


قال كوناشينكوف - في تصريح نقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية "أُخرجت 3593 منشأة عسكرية أوكرانية من الخدمة خلال العملية"، موضحا أنه من بين الآليات التي جرى تدميرها “61 مروحية، و126 طائرة مسيرة، و1159 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و118 منصة لإطلاق الصواريخ، و436 قذيفة مدفعية ميدانية وهاون، و973 مركبة عسكرية خاصة”.


يأتي ذلك، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية من أنها ستواجه قتالا حتى الموت إذا حاولت احتلال العاصمة كييف ، حيث أيقظت صفارات الإنذار السكان مرة أخرى صباح الأحد.

قال "إذا قرروا تفجير القنابل اليدوية ومحو تاريخ هذه المنطقة ببساطة ... وتدميرنا جميعًا ، فعندئذ سيدخلون كييف. 

ذكر زيلينسكي في وقت متأخر يوم السبت "إذا كان هذا هو هدفهم ، فدعهم يدخلون ، لكن سيتعين عليهم العيش على هذه الأرض بأنفسهم".

وأضاف إن حوالي 1300 جندي أوكراني قتلوا ، وحث الغرب على المشاركة بشكل أكبر في مفاوضات السلام.

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