كريستال بالاس يتعادل مع مانشستر سيتي سلبيًا في الدوري الإنجليزي

فرض فريق كريستال بالاس التعادل السلبي على ضيفه مانشستر سيتي، في المباراة التي احتضنها ملعب سيلهرست بارك، مساء الإثنين، ضمن لقاءات الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



أقيمت المباراة على ملعب سيلهرست بارك "معقل كريستال بالاس" اللندني، وحاول لاعبو سيتي بكل الطرق تسجيل هدف الفوز، إلا أن محاولاتهم فشلت أمام التألق اللافت لحارس أصحاب الأرض فيسنتي غوايتا باناديرو.



وبتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 70 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن ليفربول الوصيف، كما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ11.